Що станеться в Україні влітку: шаманка попередила про нові небезпеки та закликала "бути готовим"

Шаманка наголосила, що потрібно бути готовим до складних часів.

Шаманка та екстрасенска Сейраш прогнозує складне літо в Україні. Вона зазначила, що окупанти можуть почати новий наступ та ймовірні провокації з боку Білорусі.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "ТОР".

"Влітку нас чекають обстріли. Обстріли протягом літа будуть масовані. Має бути обмін полоненими, він давно тягнеться, але через провокації РФ, зривається. Далі - це наступальні дії з боку ворога. Сумщина фігурує власне у літній період. Наступ на різні напрямки фронту випадає на літній час. Провокації з боку Білорусі почнеться теж влітку. Літо буде військовим, гарячим. Треба бути до цього готовим", - сказала Сейраш.

Сейраш додала, що "з нашого боку теж готуються певні рухи".

"З нашого боку плануються операції зі знищення ворога - активна робота по Криму. Певні рухи з нашого боку є", - сказала Сейраш.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, переможниця "Битви екстрасенсів" назвала точну дату, коли почнеться новий наступ РФ.

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