Що відбувається з людиною, коли вона помирає: медексперти назвали чотири речі

Мозок, який помирає, може реагувати на звук навіть у несвідомому стані до останніх годин життя.

Медичні експерти з’ясували, що є чотири основні речі, які відбуваються, коли людина помирає.

Про це повідомляє Lad Bible.

Артеріальний тиск падає

Першою ознакою того, що людина помирає, є те, що її тіло повільно, але впевнено починає вимикатися. Про це свідчить падіння артеріального тиску. В такому разі люди можуть мати бліду шкіру, розповів медичний директор Закарі Пелас.

"Пальці можуть замерзнути або посиніти. Якщо ви намацаєте пульс, він буде слабким", – додав експерт.

Ця зміна в тілі може змусити людину збентежитись, однак людина може й залишатися спокійною.

Один користувач Reddit описав свій передсмертний досвід як "чистий, ідеальний, безперервний сон без снів".

Дихання сповільнюється

До другої стадії смерті входить дихання людини, яке почне сповільнюватися. Пелас уточнив, що в людини, яка помирає, "розвинеться нерегулярне дихання, і це ознака того, що все є досить зловісним".

Оскільки організм у такому разі позбувається кисню, це стає причиною зупинки серця.

Непритомність

Після цього людина може почати падати і непритомніти, коли вона входить у третю стадію смерті, яка є сном.

Доктор Кетрін Маннікс написала в Science Focus: "Можуть бути періоди занепокоєння або моменти розгубленості, або просто поступове поглиблення непритомності".

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"Дихання непритомних людей слідує автоматичним шаблонам, створеним дихальним центром у стовбурі мозку. Оскільки вони не знають про свій рот і горло, люди, які помирають, можуть дихати важко, шумно, але без видимого страждання", – пояснила Маннікс.

Мозок вимикається

Четвертий і останній етап помирання включає активність мозку, яка не обов’язково вимикається, поки людина остаточно не помре.

Хоча на цьому етапі людина може фізично не реагувати, її мозок все ще може реагувати на звук.

"В останні години перед очікуваною природною смертю багато людей вступають у період нереагування. Наші дані показують, що мозок, який помирає, може реагувати на звук навіть у несвідомому стані до останніх годин життя", – розповіла Елізабет Бландон, яка досліджувала електричну активність у мозку людей, які помирали.

"У нас немає перевіреного способу дослідити те, що відчувають люди під час смерті", – додала медикиня.

"Нещодавні дослідження показують, що навіть перед смертю непритомний мозок реагує на шуми в кімнаті. Однак ми не знаємо, який сенс мають музика чи голоси для людини, яка помирає", – зауважила Бландон.

Нагадаємо, жителька села Нью-Вітінгтон (Велика Британія) Маргарет Вудс відсвяткувала 100-річний ювілей та поділилася секретом свого довголіття.

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