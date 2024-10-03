Що їдять японці: секрети харчування для молодості та здоров'я

Популярні продукти в Японії та правила харчування, які сприяють довголіттю

Японці вже понад чверть століття утримують лідерство за тривалістю життя. Це пов'язано насамперед з їхнім способом життя, здоровим харчуванням, яке допомагає продовжити молодість, надає життєвих сил та енергії.

Як харчуються японці

Існує міф, що японці їдять лише суші. Насправді їхній раціон багатий і різноманітний. Японська дієта збалансована і майже позбавлена ​​висококалорійних продуктів, важливе місце займають нові сезонні інгредієнти. Основу складають риба, овочі, водорості, соя, рис, фрукти та зелений чай.

Взимку вони віддають перевагу м'ясу та гарячим супам, а влітку — холодним стравам, морепродуктам, салатам та рамені.

Японці готують їжу на пару, тушать, смажать із мінімальною кількістю олії. Такий спосіб зберігає поживні властивості продуктів. Спеції використовуються обережно, щоб їжа була легкою для травлення. Важлива простота та природний смак страв.

Що їдять японці на сніданок

У Японії сніданок - головне приймання їжі. Він включає кілька страв- рибу, рис, омлет, місо-суп, зелень та водорості. Основою сніданку часто є зелений чай і місо-суп з тофу. Хоча порції невеликі, вони покривають добову потребу у мінералах та вітамінах.

Типова японська їжа складається з тарілки рису (гохан), тарілки місо-супу (місо Ширу), маринованих овочів (Цукемоно) і риби або м’яса.

Десерти в Японії рідкість і вони значно менш солодкі, ніж звичні на Заході. Наприклад, популярні рисові солодощі моті містять мінімум цукру та жиру.

Правила харчування японців

В Японії метою оздоровлення нації була представлена ​​програма від міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення «Японські дієтичні норми споживання», яка є орієнтиром для здоров’я японців.

Маленькі порції . У програмі здорового харчування містяться рекомендації щодо розміру допустимих порцій залежно від статі та віку людини. Ключове значення має те, як японці подають їжу.

. У програмі здорового харчування містяться рекомендації щодо розміру допустимих порцій залежно від статі та віку людини. Ключове значення має те, як японці подають їжу. Фокус на процесі їжі. Приймання їжі для японців є справжнім ритуалом, важливо не тільки те, що їдять, а і як їдять. Вислів «хара хачи бу» означає, що потрібно їсти до тих пір, поки не наситишся на 80%, цьому вони вчать дітей з раннього віку.

Свіжі, сирі продукти. Японці ловлять рибу, яку планують з’їсти, і їдять її, поки вона ще свіжа. Використовуючи багато васабі та соєвого соусу в якості приправ, які мають відмінні антибактеріальні властивості, вони, таким чином, запобігають харчовим отруєнням. Термін придатності продуктів, що продаються в Японії, набагато менший, ніж продуктів в західному світі. Терміни придатності вказують скільки можуть зберігатися продукти в сирому вигляді, саме так вони будуть вживатися, а не приготовленому. Щоб продукти довше збереглися в природному вигляді, японці, наприклад, стерилізують яйця.

Різноманітність та збалансоване харчування. Традиційні харчові продукти в Японії рослинного походження містять велику кількість поліфенолів, мікробних ферментів, які беруть участь в ферментації молочної кислоти, амінокислот, олігопептидів і олігосахаридів. Споживання великої кількості риби є основним фактором низького рівня серцевих захворювань в країні. Морепродукти їдять практично в будь-якому вигляді, від сирих суші та сашимі до смаженої солодкої риби та молюсків. Найбільш часто вживані різновиди рису – це хакумай, білий рис, і генмай, коричневий рис. З рису також роблять моті (рисові коржі), сенбей (рисові крекери) і саке (рисове вино). Рис готують з червоною квасолею (секіхан), морепродуктами та овочами (Такікомі гохан) . Рисом лікують -- рідка рисова каша приправлена сіллю (Кайю) використовується як засіб від застуди. Соєві боби відіграють значну роль в японській кулінарії. Відомий соєвий соус і паста місо виготовляються саме з ферментованих або культивованих соєвих бобів. Для виробництва тофу додають коагулянт у свіжовичавленого соєвого молока. Самі соєві боби їдять вареними як едамаме або обсмаженими в сухому вигляді та подрібненими в дрібний порошок, який подають з рисовими коржиками.

Які продукти споживають японці щодня

У традиційній системі японського харчування багате розмаїття різних продуктів.

Серед морепродуктів та риби найчастіше японці їдять молюски, водорості, морський огірок, скумбрію, лящ, морський окунь, вугор, короп, скумбрію, сардини, лосось, форель, акула, креветки, кальмари, медузи та краби.

Щоденно вживають локшину (удон, соба і рамен) або рис.

Соєві продукти, які присутні в щоденному раціоні — це місо, темпі, тамарі або натто.

Найвідоміші водорості, які споживають японці — це норі, ламінарія, вакаме і комбу.

Улюблені японцями овочі — червоні боби, японський солодка картопля, пагони бамбука, баклажани, огірки, лопух, цибуля, зелена цибуля, ямс і редис.

Фрукти споживаються у свіжому вигляді — персики, японський апельсин, мандарини, хурма, мушмула, сливи, гранати, яблука, малина і полуниця.

Улюблені напої японців- зелений і ячмінний чай, саке, пиво.

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