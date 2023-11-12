Що їли пасажири “Титаніка”: меню 1912 року продали з аукціону

За три дні до історичної катастрофи пасажири вечеряли устрицями, лососем, пюре з пастернаку і пудингом “Вікторія”.

Через понад 111 років після загибелі "Титаніка" кілька пам'ятних речей з цього розкішного лайнера, який потонув після зіткнення з айсбергом, продали на аукціоні. Серед них – унікальне меню вечері, яку подавали у першому класі 11 квітня — за три дні до катастрофи.

Як повідомляє The Guardian, у цього лота були дві головні загадки: що таке пудинг “Вікторія” і для чого пасажиру “Титаніка” знадобилося меню в рятувальній шлюпці.

Щодо пудингу, то його готують із змішування борошна, яєць, варення, бренді, яблук, вишні, цедри, цукру та спецій. Окрім цієї страви, на десерт можна було замовити абрикосовий пиріг, фісташки та морозиво.

Основними стравами, які подавали пасажирам 11 квітня 1912 року, були устриці, лосось, філе з яловичини та птиця, подана з картоплею, рисом та пюре з пастернаку. Саме ці страви перелічені на картці з плямами води під логотипом White Star.

Сувенір був придбаний анонімним учасником аукціону під час продажу, організованого Henry Aldridge & Son, за 83 000 фунтів стерлінгів (3,7 млн грн).

Як відомо, “Титанік” вирушив у свій перший рейс до Нью-Йорка з Саутгемптона на півдні Англії 10 квітня 1912 року з понад 2200 людьми на борту. Лише через кілька днів розкішний лайнер, який вважався непотоплюваним, зіткнувся з айсбергом і затонув, у цій трагедії загинули понад 1500 людей.

Нагадаємо, меню із затонулого “Титаніка” виставила на продаж родина історика з Канади Лена Стівенсона, який помер 2017 року. Донька Стівенсона знайшла меню в речах померлого батька – у старому фотоальбомі.

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