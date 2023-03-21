Що з нами відбувається після смерті і до чого тут дежавю: дивна теорія

Чоловік на ім'я Брендон Монголлен, який має популярність у TikTok, поділився своєю дивною теорією про те, що з нами відбувається після смерті.

Своїми думками він поділився для Lad Bible.

Брендон відповів на запитання іншого користувача TikTok, який запитав: "Яка теорія змови вас просто вразила?". У відповідь він записав відео, де детально описав теорію, про яку нещодавно читав, і яку він вважає "серйозно інтригуючою".

Він переказа історію: "Коли ми помираємо, світло в кінці тунелю стає світлом до іншої лікарні. Там ми народжуємося, і єдина причина, чому ти плачеш, це тому, що ти згадуєш усе зі свого минулого життя, а той факт, що ти помер і втратив усе, заганяє тебе у стан плачу. Потім, к оли ти ростеш і починаєш забувати своє минуле життя, ти зосереджуєшся на житті, яке маєш зараз, клаптики пам’яті залишаються позаду, а ця пам’ять викликає дежавю".

Коментуючи цю теорію, інший користувач TikTok, який є лікарем дав простіше пояснення щодо ефекту дежавю.

"Це збій у вашому мозку. Це коли нова короткочасна пам’ять випадково зберігається в довгостроковій пам’яті, тож здається, що це вже було раніше, тому що наш мозок повідомляє нам, що це стара пам'ять", - науково аргументував він.

Нагадаємо, чоловік виграв у лотерею за кілька днів після своєї смерті.

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