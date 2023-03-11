Щоб чоботи не розклеїлися: де можна і не рекомендовано зберігати зимове взуття

Весною потрібно підготувати зимове взуття до зберігання. Виявляється, що найпопулярніше місце, де часто зберігають чоботи, сильно скорочує термін їх служби. Читайте в матеріалі ТСН.ua, де зберігати зимове взуття.

Де зберігати зимове взуття: місце, якого потрібно уникати

Часто у невеликих квартирах зимове взуття ставлять на тривале зберігання на балконі. Але для чобіт та черевиків це місце є дуже небезпечним. На балконі часто бувають сильні перепади температури. Влітку там зазвичай дуже спекотно і зимове взуття, особливо шкіряне, може просто розклеїтися.

Також взуття не варто зберігати у контейнерах, які не пропускають повітря. Інакше всередині може завестися пліснява або навіть грибок і улюблену пару доведеться обробляти спеціальними засобами чи навіть викинути.

Не забувайте використовувати подушечки з силіконовими кульками. Їх кладуть у коробки з новим взуттям. Такі подушечки поглинають зайву вологу, яка може нашкодити зимовим чоботам.

Де найкраще зберігати зимове взуття

Найкращим місцем для зберігання зимового взуття залишається шафа. Попередньо чоботи або черевики потрібно очистити від бруду та пилу. Якщо є шнурки, їх краще випрати.

Перед зберіганням повністю висушіть взуття, вкладіть всередину папір і подушечку з силіконовими кульками. Так черевики триматимуть форму. Далі їх кладуть у паперову коробку. Між парою краще щось покласти, наприклад, зім'ятий папір, щоб вони не торкалися один одного.

Дуже зручно, коли взуття зберігається у спеціальній взуттєвій шафі. Знизу зазвичай стають чоботи, а посередині черевики. На найвищих поличках ставлять кеди, кросівки тощо.

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