Щоб дзеркало не запотівало: шість простих способів, які допоможуть

Дзеркало у ванній кімнаті часто пітніє. Особливо, якщо перед цим прийняти гарячий душ. Виявляється з цією проблемою можна боротися. Що робити, щоб дзеркало не запотівало — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому дзеркало у ванній пітніє

Коли пара конденсується на дзеркалі, відбувається його запотівання. Але чому вона залишається саме тут? Пара від гарячої води, наприклад, після прийняття душу, завжди осідає на більш холодній поверхні.

Що робити, щоб дзеркало не запотівало

Існує кілька способів, щоб дзеркало в ванній не запотівало:

Встановлення витяжного вентилятора — він допоможе позбутися гарячої пари у приміщенні. Це досить простий і розповсюджений спосіб. Особливо актуальний він у ванних кімнатах, де немає вікон. Коли вентилятор працюватиме, то буде видаляти з приміщення пару, тому вона не буде осідати на дзеркалі. А ще за допомогою вентилятора можна зменшити ризик появи у кімнаті грибка. Придбання дзеркала з підігрівом — таке дзеркало вирішує проблему запотівання. Воно відрізняється наявністю вологозахисної прокладки, яка м'яко нагріває поверхню і запобігає накопиченню пари. Такі дзеркала часто мають й інші функції: світлодіодне підсвічування, інфрачервоний датчик тощо.

Чим почистити дзеркало в ванній кімнаті, щоб воно більше не пітніло

Від запотівання дзеркала можна позбутися і засобами, які є в кожному домі. Вони досить дієві, однак варто пам'ятати, що доведеться час від часу повторювати процедуру очищення:

Мило —за допомогою шматка мила можна позбутися запотівання. Просто проведіть ним по поверхні дзеркала, а потім зітріть мило за допомогою серветки з мікрофібри чи рушника. Тканину можна злегка зволожити, щоб мило легко відійшло. Протирати дзеркало потрібно, поки його поверхня не стане повністю чистою. Піна чи гель після гоління — візьміть на палець невелику кількість піни чи гелю після гоління, потім розподіліть по всій поверхні дзеркала. Далі потрібно насухо протерти серветкою з мікрофібри чи рушником. Цей засіб створить ефективний бар'єр від осідання пари. Після процедури дзеркало не буде запотівати протягом кількох тижнів. Спеціальні засоби — існують і спеціальні засоби від запотівання, наприклад, для автомобільного скла. Вони коштують недорого, а також допомагають зробити так, щоб дзеркало не запотівало протягом місяців. Засіб наноситься на поверхню і протирається серветкою з мікрофібри. Гліцерин — цей продукт продається в будь-якій аптеці. Його потрібно розбавити водою, а потім втерти у поверхню дзеркала. Не забудьте після процедури витерти його насухо рушником.

Зверніть увагу, що гліцерин нетоксичний, тому він безпечний для домашніх улюбленців та дітей. Однак, вирішили проблему запотівання надовго з гліцерином ви не зможете.

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