"Щоб могли спочити, як Барбі": похоронні бюро випускають яскраві рожеві труни – фото

Фільм Грети Гервіг "Барбі" надихнув на культурну та модну тенденцію, що отримала назву "Барбікор", навіть похоронні бюро.

Про це пише nypost.com.

Так, в Італії, Мексиці, Сальвадорі та по всій Латинській Америці випускають труни модного відтінку.

Зокрема, компанія Olivares Funeral Home просуває свою труну "Будинок Барбі" під слоганом: "Щоб ви могли спочити, як Барбі".

Рожеві труни / Фото: nypost.com

"Ця труна яскраво рожевого кольору уособлює іскру та енергію тих незабутніх моментів, які вони пережили. Це нагадування про те, що наші історії заслуговують на те, щоб їх пам'ятали і відзначали яскраво. Нехай ця данина стане святом, сповненим любові, фарб та незабутніх спогадів", - прокоментували в компанії.

Рожеві труни / Фото: nypost.com

Також в італійському місті Л'Акуїла місцеве бюро ритуальних послуг TAFFO зробило рожеву труну. Лягти в нього можна під гаслом: Death in plastic it's fantastic! (Смерть у пластиці - це фантастика! - прим.ред.).

Похоронне бюро Alpha and Omega в Ауачапані, Сальвадор, також в тренді. Трунар Ісаак Вільєгас сказав, що цікавість до яскравої моделі різко зріс, коли фільм був випущений, що призвело до того, що вони запропонували 30% знижку.

"Ми хотіли просувати рожеву труну, оскільки вона стала тенденцією, і люди зв'язувалися з нами. Із 40 осіб, які питали про це, ми вже уклали контракт як мінімум із 10 новими клієнтами", — сказав Вільєгас. "У нас навіть закінчилися запаси".

Нагадаємо, 54-річна фанатка Барбі показала, як живе у будинку своєї мрії, де все рожеве. Вона від дитинства мріяла жити у світі культової ляльки.

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