"Щоб могли спочити, як Барбі": похоронні бюро випускають яскраві рожеві труни – фото

Деякі компанії вже оформили замовлення.
Фільм Грети Гервіг "Барбі" надихнув на культурну та модну тенденцію, що отримала назву "Барбікор", навіть похоронні бюро.
Про це пише nypost.com.
Так, в Італії, Мексиці, Сальвадорі та по всій Латинській Америці випускають труни модного відтінку.
Зокрема, компанія Olivares Funeral Home просуває свою труну "Будинок Барбі" під слоганом: "Щоб ви могли спочити, як Барбі".
"Ця труна яскраво рожевого кольору уособлює іскру та енергію тих незабутніх моментів, які вони пережили. Це нагадування про те, що наші історії заслуговують на те, щоб їх пам'ятали і відзначали яскраво. Нехай ця данина стане святом, сповненим любові, фарб та незабутніх спогадів", - прокоментували в компанії.
Також в італійському місті Л'Акуїла місцеве бюро ритуальних послуг TAFFO зробило рожеву труну. Лягти в нього можна під гаслом: Death in plastic it's fantastic! (Смерть у пластиці - це фантастика! - прим.ред.).
Death in plastic it's fantastic!! #Barbie #BarbieTheMovie pic.twitter.com/95g0iyIclq— TAFFO (@taffoofficial) July 21, 2023
Похоронне бюро Alpha and Omega в Ауачапані, Сальвадор, також в тренді. Трунар Ісаак Вільєгас сказав, що цікавість до яскравої моделі різко зріс, коли фільм був випущений, що призвело до того, що вони запропонували 30% знижку.
"Ми хотіли просувати рожеву труну, оскільки вона стала тенденцією, і люди зв'язувалися з нами. Із 40 осіб, які питали про це, ми вже уклали контракт як мінімум із 10 новими клієнтами", — сказав Вільєгас. "У нас навіть закінчилися запаси".
Нагадаємо, 54-річна фанатка Барбі показала, як живе у будинку своєї мрії, де все рожеве. Вона від дитинства мріяла жити у світі культової ляльки.
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