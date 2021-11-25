Щоб не захворіли раком: гінеколог намагався “лікувати” своїх пацієнток сексом

Італійський лікар-гінеколог на прізвисько “Чарівна флейта” заманив у ліжко щонайменше півтора десятка жінок.

Лікар-гінеколог з італійського міста Барі 60-річний Джованні Міньєлло став об’єктом таємного телевізійного розслідування, під час якого виявилося, що він за допомогою сексу обіцяв вилікувати своїх пацієнток від вірусу папіломи людини (ВПЛ), який може викликати рак.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Журналістам стало відомо про незвичайний спосіб “лікування”, який практикує лікар, що отримав прізвисько “Чарівна флейта”, від однієї з його пацієнток — Анни-Марії.

Жінка консультувалася у Міньєлло з приводу того, що не може завагітніти. Після огляду він сказав їй, що побачив ознаки ВПЛ, хоча тест мазка був негативним. “Я врятував багатьох жінок від раку. Усі ті, з ким я мав стосунки, позбувалися небезпеки”, - переконував лікар, пропонуючи секс як ліки.

Щоб переконатися, що лікар дійсно практикує “цілющий секс”, журналісти підіслали до нього акторку, яка розіграла роль пацієнтки. Міньєлло виявив у неї є “білі плями” на шийці матки, які вказують на наявність ВПЛ, і запропонував свій випробуваний метод лікування.

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Акторка погодилася зустрітися з лікарем в готелі, де він знову запевнив її, роздягаючись, що вона буде вільна від вірусу. При цьому він наполягав на сексі без презерватива, щоб пацієнтка отримала максимальну користь від його антитіл.

Сеанс терапії не було доведено до кінця через втручання журналістів, які відстежували весь процес “лікування”.

В результаті розслідування з’ясувалося, що принаймні 15 жінок стали жертвами лікаря “Чарівна флейта”. За словами координаторки Центру боротьби з насильством у Барі Маріки Массари, таких жінок могло бути набагато більше, але не всі вони наважуються тепер заявити про “лікування”.

Через свого адвоката Міньєлло заявив, що запропонував альтернативне лікування, яке принесло результати, додавши, що ніколи не примушував жінок до сексу і все відбувалося за згодою.

Прокуратура міста Барі розпочала розслідування, яке наразі перебуває на підготовчій стадії для встановлення фактів.

Нагадаємо, американець Малколм Бреннер написав книгу про те, як він шість місяців в аквапарку займався сексом із дельфіном Доллі та заявив, що після розлучення тварина вчинила самогубство.

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