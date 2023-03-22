Щоб розсада була врожайною і здоровою: як замочити насіння перед висіванням

Перед висіванням насіння часто замочують у спеціальних розчинах, щоб пізніше з нього виросла здорова і врожайна розсада. Що використовують для замочування — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Насіння, яке використовують для домашньої розсади, потрібно попередньо замочувати. Особливо це важливо, якщо ви зібрали його вручну з минулого врожаю або купили на ринку. Спеціалісти стверджують, що правильно оброблене насення краще проростає, а ще воно дає більший урожай і краще захищене від хвороб.

В чому замочувати насіння перцю чи інших культур перед висіванням? Можна використовувати засоби, які є в кожному домі.

Перекис водню

В кожній домашній аптеці можна знайти копійчаний засіб — перекис водню. Виявляється він дуже корисний для насіння, адже допомагає не лише прискорити ріст рослини, але й захистити її від хвороб.

Щоб приготувати розчин для замочування, візьміть 100 мл перекису і змішайте з 1 літром води. В цій суміші насіння замочують протягом 30 хвилин. Потім просушують його на батареї і висівають.

Деякі культури погано сходять (морква, щавель, петрушка, буряк). Тому їх рекомендовано обробляти в розчині з 1 літра води і 40 мл перекису. Замочувати потрібно на 18 годин.

Сік алое

Як замочити насіння перцю чи інших культур в алое? Для цього потрібно взяти лист алое, якому більше 3 років, загорнути у марлю і поставити в холодильник на тиждень. Після цього віджати сік з листа у глибоку ємність через марлю. В алое насіння замочують на добу. Засіб допомагає знезаразити насіння від бактерій, прискорити його зростання.

Попел

В попелі міститься багато вітамінів та азоту, які насичують насіння корисними елементами і позитивно впливають на ріст розсади. Щоб приготувати розчин, потрібно взяти 1 літр води та 2 столові ложки попелу. Суміш залишіть на 2-3 дні, щоб вона настоялася. Потім процідіть розчин через марлю і замочіть в ньому насіння на ніч.

Марганцівка

Як замочити насіння перцю чи інших культур в марганцівці? Потрібно розвести у склянці води 3 г речовини. Насіння перцю, баклажанів, капусти залишають на 20 хвилин, а помідорів, кукурудзи, квасолі, гороху, редьки на 45 хвилин. Зверніть увагу, що марганцівка більше не продається в Україні, але у багатьох людей вона все ще залишається в господарстві. Це потужний природний антисептик.

Мед

Для насіння мед дуже корисний, але потрібно брати лише натуральний продукт. В склянці теплої води розчиніть чайну ложку меду, а потім замочіть у цій суміші насіння на добу. Перед висіванням його потрібно буде добре промити і просушили біля батареї.

Читайте також: