Щоб у малюка не було алергії: як відмити дитячий горщик

Потрібно не лише вибрати правильний дитячий горщик, також важливо знати, як відмити його, щоб у малюка не було алергії. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Як правильно доглядати за дитячим горщиком? Тут варто взяти до уваги принцип "на користь малюку". Тобто не варто використовувати жодних засобів для чищення унітазу, адже вони можуть стати причиною алергії, зокрема, сильних висипань. А ще різкі запахи не завжди підходять малечі.

Як відмити дитячий горщик: основні моменти

Важливо щоразу після кожного "туалетного сеансу" споліскувати горщик, щоб на його дні нічого не застоювалося.

Час від часу крім звичайної води з-під крану, можна використовувати харчову соду. Вона чудово справляється з забрудненнями, неприємним запахом та бактеріями, а також після її використання поверхня дитячого горщика залишатиметься гладкою. Однак, якщо на його поверхні є будь-які наліпки чи малюнки, з сильним тертям краще бути обережними.

Також варто зазначити, що спосіб миття багато в чому залежить від типу дитячого горщика. За рівною поверхнею завжди легше доглядати, адже вам не знадобиться жодних додаткових засобів. Тому рекомендовано обирати саме такі "унітази" для дітей.

Як вибрати дитячий горщик

Дуже важливо вибрати правильний дитячий горщик для хлопчика і для дівчинки. Тут є всього три правила:

краще не обирати моделі у вигляді іграшок чи з музикою — вони можуть лише нашкодити, адже так час проводження малюка на горщику збільшується, а це погано впливає на здоров'я (зокрема погіршується кровообіг в прямій кишці та органах тазу);

добре, якщо є спинка і підлокітники — такі моделі найзручніші для малюків, а якщо лоток знімається, важливо, щоб між ним та стільчиком не було зазорів, адже дитина може прищемити шкіру;

правильний пластик — оптимальним варіантом вважається поліпропілен, адже він не боїться перепаду температури (на відміну від полістиролу), тому його можна обдавати окропом для дезінфекції.

Дитячий горщик для хлопчика краще обирати такий, який має спеціальний виступ посередині. Він захистить від бризок та привчить малюка правильно сидіти (з розведеними ніжками). А ось дитячий горщик для дівчинки повинен мати округлу форму. Тоді малеча зможе звести ніжки.