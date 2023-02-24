Щоб зібрати ранній урожай: коли висівати огірки на розсаду 2023 року

Огірки на розсаду можна сіяти або в теплицю (парник), або відразу у відкритий ґрунт. Але якщо висіяти насіння раніше, то вже готову розсаду можна отримати як тільки прийде справжня весна. Так ви отримаєте ранній урожай. Читайте про основні правила в матеріалі ТСН.ua.

Коментар авторки Тетяни Мележик:

"Свіжі огірки зі свого власного городу — це смачне та корисне джерело вітамінів. І так хочеться отримати урожай якомога раніше. Для цього я завжди слідую певним правилам."

Про те, як правильно сіяти огірки на розсаду, написали в Floristics.

Коли висівати огірки на розсаду 2023 року — розрахунок правильної дати

Власне, якщо дуже хочеться, то насіння огірків можна починати висівати вже в січні (тепличні сорти) та закінчувати приблизно в квітні (сорти для відкритого ґрунту). Однак для правильного розрахунку існує спеціальна формула: D = A+B+C. В ній:

D — це кількість днів для висівання насіння, щоб отримати розсаду для висаджування саджанців в ґрунт;

A — кількість діб, які потрібні насінню для сходження (від моменту висівання);

B — кількість днів від сходження насіння до пікірування саджанців;

С — кількість діб до висаджування розсади у теплицю чи відкритий ґрунт.

Якщо скласти A, B та С, можна зрозуміти, скільки часу потрібно насінню та пізніше розсаді, щоб стати достатньо сильною для висаджування. Про інтенсивність росту та час проростання можна дізнатися з пакування. Виробники завжди вказують цю інформацію на зворотній стороні для кожного сорту.

Місячний посівний календар для висівання огірків на березень — квітень 2023 року

Деякі городники віддають перевагу місячним календарям і орієнтуються на них, коли висаджують огірки на розсаду:

Місячний календар для розсади огірків на березень 2023 року / Фото: ТСН.ua

Місячний календар для розсади огірків на квітень 2023 року / Фото: ТСН.ua

Підготовка правильного ґрунту

Для огірків потрібно обирати пухкий, повітро- та вологопроникний ґрунт, уникайте субстратів з великою кількістю торфу. Можна також самостійно приготувати ґрунт, обравши один з таких варіантів:

Взяти рівні частини дернової землі (верхній шар ґрунту, який розклався та перегнив, можна збирати на луговищах, пасовищах), торфу, піску, вермикуліту або тирси, додати невелику кількість кокосового волокна. Взяти суміш з низинного торфу, тирси, дернової землі та перепрілого гною у таких пропорціях: 4:1:4:1. Взяти суміш з піску, дернової землі та гною у пропорції 1:3:6.

Якщо готуєте суміш самостійно обов'язково її знезаразьте. Для цього використовують метод прожарювання в духовці. Також можна полити її розчином марганцівки. Тоді землю підживляють. Для цього на 10 кг суміші беруть 10 г суперфосфату, 6 г сечовини, 6 г сульфату калію, 2 г сульфату магнію.

Готові магазинні ґрунти не потребують додаткового підживлення чи стерилізації.

Потім суміш витримують під плівкою в теплому місці для відновлення корисної для розсади мікрофлори.

Як сіяти огірки на розсаду 2023 року: оброблення насіння

Спочатку потрібно відсіяти порожнє насіння: опустити у 3% розчин солі. Порожнє просто спливе доверху.

Потім його промивають під проточною водою і знезаражують. Для цього замочують у 1% розчині марганцівки на 30 хвилин або у 10% розчині перекису водню на 20 хвилин.

Після цього насіння промивають, висушують та пророщують у вологій тканині за температури +25-30 градусів 2-3 дні. Як тільки побачите білі паростки (3-4 мм завдовжки), можна його висівати.

Куди сіяти, щоб мати розсаду на гарний урожай

Сіянці огірків погано переносять пікірування, тому фахівці радять відразу висаджувати їх в окрему ємність в ямку завглибшки 1,5-2 см (по одній насінині з паростками або по дві без паротків).

Тарою може бути заповнена знезараженим субстратом торфоперегнійна чи пластикова склянка. Не забудьте про дренажні отвори. Заповнюють склянки субстратом так, щоб до краю залишився приблизно 1 см.

Після висівання склянки ставлять у піддон, поливають, накривають плівкою і тримають за температури +23-28 градусів до появи перших сходжень. Субстрат в цей час потрібно зволожувати за допомогою розпилювача двічі на тижень.

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