"Щодня 11 червня 2019 року": дівчина проживає одну і ту саму дату – у чому причина

Підліток отримала травму голови, від того часу її память мимоволі "скидається" кожні дві години.

16-річна американка на ім'я Райлі Горнер щодня прокидається з думкою, що сьогодні – 11 червня 2019 року. Дівчина перенесла черепно-мозкову травму, яка спричинила короткочасну втрату пам’яті, від тоді її розум мимоволі "скидається" кожні дві години.

Про це пише Lad Bible.

11 червня 2019 року Райлі разом зі своїми друзями була на танцях, які проводив Конгрес штату "Ферми майбутнього Америки".

Це був триденний захід, на якому старшокласники могли дізнатися про сільське господарство та бізнес. Також проходило шоу талантів, танці для школяріві спортивні змагання.

Саме під час цих заходів школярку випадково вдарили ногою по голові. Після удару Горнер негайно доставили до лікарні та оглянули медики.

Тоді лікарі вважали, що її травма голови була легким струсом мозку, і незабаром її відправили додому лише з парою милиць.

Однак після повернення додому у дівчини почалися численні напади. Її батьки, Сара та Джейсон Горнери, безліч разів возили її на прийом до лікарів.

Однак, попри численні візити та аналізи, лікарі були спантеличені втратою пам’яті Райлі. Вони також не впевнені, чи зможе дівчина повністю відновитися після черепно-мозкової травми.

"Вони нічого не бачать. Немає ні крововиливу в мозок, ні пухлин", - розповіла мама дівчинки.

У результаті черепно-мозкової травми Райлі Горнер прокидається щоранку, їй здається, що зараз 11 червня 2019 року.

"У мене на дверях календар, я дивлюся, а зараз вересень, і для мене це дивно", – розповідає підліток.

Тепер, замість того, щоб покладатися на свою пам’ять, дівчина пише нотатки та робить фотографії, щоб запам’ятати важливі речі, які відбуваються.

Дівчина також сильно переживає за своїх батьків.

"Я знаю, що їм так само важко, як і мені. А люди просто не розуміють. Це як у фільмі... Я нічого не згадаю про (це інтерв’ю - ред.), коли прийде час вечері".

Майже чотири роки після травми лікарі досі не знайшли методів, щоб вилікувати дівчину.

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