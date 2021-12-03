Щогодини пролітатимуть 100 метеорів: коли українці зможуть побачити зорепад Гемініди

Найбільш сприятливий час для спостереження зорепаду - 3 година ночі.

У ніч на 14 грудня на нічному небі українці зможуть спостерігати потік метеорів Гемініди.

Про це повідомляється пресслужба НАН України.

Також читайте Календар зорепадів 2021: коли очікувати метеорні потоки та як правильно загадувати бажання

За словами вченого-астронавта Івана Крячка, найкраще спостерігати метеорний потік Гемініди близько 3:00, коли Місяць уже зайде за обрій. Також він додає, за їхніми прогнозами, щогодини пролітатимуть приблизно 100 метеорів.

"На 14 грудня 2021 року припаде пік метеорного потоку Гемініди, радіант якого розміщується неподалік зорі Кастор, що в сузір’ї Близнюків. Найкраще спостерігати це явище близько 03:00, коли Місяць уже зайде за обрій. За сприятливих погодних умов можна буде помилуватися чудовою картиною зимових сузір’їв (Оріона, Тельця, Візничого й інших), прикрашеною інтенсивним "зорепадом", - сказав Іван Крячко, вчений-астроном і популяризатор астрономії.

Варто зазначити, Гемініди - один із найпотужніших метеорних потоків, що спостерігається в першій половині грудня, максимум 13-14 грудня. Радіант потоку (точка небесної сфери, що здається джерелом метеорів) перебуває в сузір'ї Близнюків поблизу зірки Кастор.

Нагадаємо, Україна планує долучитися до міжнародної програми NASA з повернення людини на Місяць.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.