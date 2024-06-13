Щороку місто вмикає класичну музику з гучномовців, щоб відлякати молодь від вечірок

Протягом останніх декількох років поліція фінського міста Еспоо застосовує інтригувальну тактику, щоб утримати молодь від вечірок на місцевому пляжі – вмикає класичну музику з гучномовців.

Про це пише Yle.

Не існує наукових доказів того, що молодь має огиду до класичної музики, але поліція Еспоо запевняє, що це працює, і той факт, що вони використовують цю тактику протягом останніх шести років, є тому підтвердженням.

Очевидно, наприкінці навчального року пляж у районі Хаукілахті стає популярним місцем збору молоді, яка прагне веселитися до пізньої ночі. Місцева влада спробувала безліч інших методів, щоб розігнати молодь, але ніщо не працювало так добре, як шедеври класичної музики, такі як "Блакитний Дунай" Штрауса, "Пори року" Вівальді та "Аве Марія" Шуберта. Тож, починаючи від початку червня, поліція вмикає класичну музику з декількох гучномовців на пляжі, щоб молодь не збиралася там після заходу сонця.

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"Чомусь класична музика не приваблює молодь, і молоді люди тримаються подалі від місць, де звучить класична музика», - розповів Мікко Ювонен з поліції Західного Уусімаа. "Для нас краще тримати молодь на суші, а сім'ям приємно приходити сюди купатися вранці, коли пляж чистий".

До впровадження методу класичної музики шість років тому Хаукілахті був популярним місцем збору для вечірок наприкінці семестру, які зазвичай залишали по собі купи сміття та битого скла. Тепер поліція Еспоо більше не має про це турбуватися, бо ніхто з молоді не хоче бути поряд, коли грає класична музика.

Деякі місцеві мешканці зізналися, що вважають ініціативу поліції дещо дивною, але оскільки вона працює так добре, ніхто, здається, не скаржиться.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії на аукціоні продали велосипеди біженців із Росії. Росіяни залишили на кордоні близько 100 велосипедів.

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