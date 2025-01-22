Щури-наркомани знищили докази в поліції, де зберігається 180 тисяч кг марихуани

Поліція і міська влада Г'юстона, США, заявили, що докази в камерах схову знищують "щури-наркомани".

Про це пише UPI.

Мер Джон Вітмір заявив на пресконференції, що наркотики, які зберігаються в камерах зберігання доказів, приваблюють щурів, які ласують забороненими наркотиками і в процесі псують інші докази.

"У нас зберігається 180 000 кг марихуани, яку ласують лише щури", - сказав Вітмір.

Мер оголосив про початок ініціативи у партнерстві з окружною прокуратурою округу Гарріс, щоб упорядкувати 1,2 мільйона доказів, які зберігаються в місті, і знищити всі наркотики, які зберігалися до 2015 року.

"Так багато доказів зберігається, які більше не потрібні, які не мають жодного впливу на вирішення цього звинувачення, засудження або навіть на невинність", - сказав Вітмір.

Пітер Стаут, голова Г'юстонського центру судової експертизи, заявив на тій же пресконференції, що велика кількість доказів, пов'язаних із наркотиками, які зберігає місто, ставить під загрозу інші, не пов'язані з наркотиками докази.

"Вони їстівні, вони смачні, вони всілякі. Ви не можете зберігати велику кількість наркотиків, не очікуючи, що з ними щось станеться", - сказав Стаут.

За його словами, поліція найняла дезінсектор, але проблема гризунів не зникла.

"Це щури-наркомани. З ними важко боротися", - сказав він.

Чиновники кажуть, що проблема щурів торкнулася лише одного активного випадку. За їхніми словами, гризунам вдалося залізти в пакет, що містив галюциногенні гриби.

Проблема не обмежується містом Г'юстон. У березні 2024 року представники поліції Нового Орлеана заявили, що докази, пов'язані з наркотиками, піддаються атакам шкідників, зокрема щурів і тарганів.

"Щури, які їдять нашу марихуану, всі під кайфом", - заявила суперінтендантка поліції Енн Кіркпатрік на засіданні Комітету з кримінального правосуддя міської ради.

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