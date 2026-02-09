ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
193
Час на прочитання
2 хв

"Сделать предложение" — як правильно сказати українською, як висловити свої почуття

Як правильно українською сказати «сделать предложение».

Автор публікації
Фото автора: Ганна Носова Ганна Носова
«Предложение» українською

«Предложение» українською

Наближається день закоханих, і це гарна нагода звернути увагу на те, як ми висловлюємо свої почуття. Важливо, щоб слова любові звучали правильною українською мовою.

Як сказати «прєдложеніє» українською

Саме в цей період багато чоловіків наважуються на важливий крок. Проте часто виникає запитання — як правильно назвати цей момент, щоб не зіпсувати атмосферу калькою чи суржиком. Варто пам’ятати, що слово «прєдложеніє» не має нічого спільного з українською мовою.

Навіть поширений вислів «зробити пропозицію» деякі мовознавці вважають калькою з російської.

Якщо ви хочете висловитися по-справжньому красиво та традиційно, краще сказати, що ви плануєте «попросити руки» своєї обраниці.

Правильні варіанти потрібних для освідчення в коханні слів

Окрім цього, важливо не плутати саме поняття виявлення почуттів.

В українській мові в коханні не зізнаються і не признаються — у коханні освідчуються. Це слово звучить набагато глибше та мелодійніше, підкреслюючи урочистість моменту. Цікаво, що у світі навіть існує окреме свято — день пропозиції руки та серця або день освідчення, яке вшановують 8 лютого.

Щоб ваше романтичне спілкування було бездоганним, варто назавжди забути про суржикові слова та замінити їх на правильні відповідники. Пам’ятайте, що замість «чувства» ми кажемо почуття, замість «любимий» — коханий, а замість «самий кращий» — найкращий. Ваше перше «свіданіє» насправді було побаченням, а на палець коханій ви надягнете не «кольцо», а обручку.

Очищення мови від зайвих запозичень додає вашим словам щирості. Коли ви обираєте правильні українські слова, ви виявляєте повагу не лише до своєї культури, а й до людини, якій відкриваєте своє серце. Нехай цей день закоханих стане для вас початком нової історії, розказаної красивою та чистою мовою.

Дата публікації
Кількість переглядів
193
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie