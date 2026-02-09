«Предложение» українською

Наближається день закоханих, і це гарна нагода звернути увагу на те, як ми висловлюємо свої почуття. Важливо, щоб слова любові звучали правильною українською мовою.

Як сказати «прєдложеніє» українською

Саме в цей період багато чоловіків наважуються на важливий крок. Проте часто виникає запитання — як правильно назвати цей момент, щоб не зіпсувати атмосферу калькою чи суржиком. Варто пам’ятати, що слово «прєдложеніє» не має нічого спільного з українською мовою.

Навіть поширений вислів «зробити пропозицію» деякі мовознавці вважають калькою з російської.

Якщо ви хочете висловитися по-справжньому красиво та традиційно, краще сказати, що ви плануєте «попросити руки» своєї обраниці.

Правильні варіанти потрібних для освідчення в коханні слів

Окрім цього, важливо не плутати саме поняття виявлення почуттів.

В українській мові в коханні не зізнаються і не признаються — у коханні освідчуються. Це слово звучить набагато глибше та мелодійніше, підкреслюючи урочистість моменту. Цікаво, що у світі навіть існує окреме свято — день пропозиції руки та серця або день освідчення, яке вшановують 8 лютого.

Щоб ваше романтичне спілкування було бездоганним, варто назавжди забути про суржикові слова та замінити їх на правильні відповідники. Пам’ятайте, що замість «чувства» ми кажемо почуття, замість «любимий» — коханий, а замість «самий кращий» — найкращий. Ваше перше «свіданіє» насправді було побаченням, а на палець коханій ви надягнете не «кольцо», а обручку.

Очищення мови від зайвих запозичень додає вашим словам щирості. Коли ви обираєте правильні українські слова, ви виявляєте повагу не лише до своєї культури, а й до людини, якій відкриваєте своє серце. Нехай цей день закоханих стане для вас початком нової історії, розказаної красивою та чистою мовою.