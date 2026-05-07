Секрет довголіття: 4 імені, власники яких мають найбільше шансів відсвяткувати 100-річчя

Серед довгожителів найчастіше зустрічаються чотири імені

Реклама

Вивчаючи демографічну статистику, дослідники звернули увагу на незвичайну тенденцію та виокремили чотири імені, носії яких мають найвищі шанси відсвяткувати свій сотий день народження завдяки особливому світосприйняттю та вмінню оминати життєві кризи.

Про те, які саме чоловічі та жіночі імена найчастіше зустрічаються у списках довгожителів і як наука пояснює цей феномен, пише «Апостроф».

Мойсей —емоційний інтелект

Під час аналізу вчені найчастіше натикалися на стародавнє чоловіче ім’я Мойсей, що перекладається як «син» або «дитя». Дослідники зазначають, що його власники мають гострий розум та феноменальну інтуїцію, яка допомагає їм оминати життєві бурі.

Реклама

З погляду психології, така інтуїція — це здатність добре розуміти свої емоції та вміння швидко прораховувати ризики, що дозволяє людині менше нервувати, не виснажувати організм постійними переживаннями та зберігати здоров’я на довгі роки.

Яскравим історичним прикладом є сер Мозес (Мойсей) Монтефіоре — видатний британський фінансист і надзвичайно щедрий благодійник. Він прославився тим, що витратив величезні статки на допомогу бідним, будував лікарні та школи по всьому світу, а також особисто їздив до різних країн захищати несправедливо засуджених. Незважаючи на шалений ритм життя та постійні виснажливі подорожі, цей непересічний чоловік прожив рівно 100 років, що для XIX століття було просто фантастикою.

Мозес (Мойсей) Монтефіоре / © wikimedia.org

Ілля — сила оптимізму

У списку довгожителів також міцно закріпилися чоловіки з іменем Ілля, що означає «Мій Бог — Господь». Їхня головна зброя проти старіння — неймовірна легкість буття та щирий оптимізм. Медицина дуже просто пояснює цей феномен: здатність радіти кожному дню та не зациклюватися на проблемах суттєво знижує рівень гормонів стресу в крові, що буквально рятує серце та судини від передчасного зношування.

Серед відомих довгожителів із цим іменем варто згадати американського кінорежисера Еліа (Іллю) Казана. Він був справжньою легендою Голлівуду, тричі отримував премію «Оскар» і відкрив світу таких зірок, як Марлон Брандо та Джеймс Дін. Попри постійний тиск кіноіндустрії та роботу з найкапризнішими акторами, Казан зберіг творчий запал до глибокої старості і пішов із життя у 94 роки.

Реклама

Еліа (Ілля) Казан / © wikimedia.org

Ганна — психологічна гнучкість

Серед жінок-довгожительок беззаперечну першість тримає ім’я Ганна. Здається, що ці жінки народжені «у сорочці»: їм часто щастить, а будьяка справа легко вдається. Фахівці кажуть, що секрет такого «везіння» полягає у вмінні швидко пристосовуватися до нових обставин і не «накручувати» себе через дрібниці. Ганни вміють пробачати і відпускати старі образи, що береже їхню нервову систему від зайвого напруження і дарує спокійне, довготривале життя.

Неймовірним прикладом такої жаги до життя є американська художниця Анна Мері Робертсон Мозес, яку весь світ лагідно знає як Бабусю Мозес. Більшу частину свого життя вона була звичайною фермеркою і почала професійно малювати картини лише у 78 років, коли через артрит більше не могла вишивати. Її наївне, але дуже світле мистецтво підкорило світ, а сама художниця активно творила майже до останнього подиху і прожила 101 рік.

Бабуся Мозес / © wikimedia.org

Марія — відчуття мети

Ще одне ім’я, яке дуже часто зустрічається серед тих, хто перетнув віковий рубіж у сотню років, — це Марія. Воно завжди асоціюється із загадкою, спокоєм та чимось вічним. Науковці пояснюють довголіття Марій їхньою щирою турботою про інших та здатністю будувати міцні, теплі стосунки з родиною. Як доводять дослідження, саме любов близьких, відчуття власної потрібності та дружня підтримка найкраще допомагають долати життєві негаразди.

Справжньою рекордсменкою серед власниць цього імені стала іспанка Марія Браньяс Морера. Ця дивовижна жінка побачила дві світові війни, пережила пандемію іспанського грипу в 1918 році, громадянську війну в Іспанії і навіть успішно подолала коронавірус у віці 113 років! Вона донедавна офіційно носила почесний титул найстарішої людини на планеті і мирно пішла з життя у вражаючому віці — 117 років.

Реклама

Марія Браньяс Морера

Раніше вчені знайшли секрет довголіття Марії Браньяс Морери в її ДНК. Хоча жінка прожила 117 років, її біологічний вік виявився значно нижчим. Дослідження показало незвичне поєднання генів, мікробіому та метаболізму.

Новини партнерів