Секрет довголіття: чому жінки в одному селі масово доживають до 100 років

Літні жінки. Ілюстративне зображення / © Pexels

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В італійському селі Болотана на острові Сардинія жінки, мають надзвичайно високі шанси дожити до глибокої старості. Дослідники припускають, що це місце може бути новим осередком довголіття, відомим як «блакитна зона».

Про це пише Independent.

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Жінки, які досягають у Болотані 70-річного віку, мають очікувану тривалість життя до 91 року. Водночас майже 14% мешканок села, які доживають до 70 років, можуть досягти 100-річного віку.

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Для порівняння, в Італії цей показник становить близько 3,5%, а у США — 3,6%. За ймовірністю дожити до 100 років і очікуваною тривалістю життя після 70 років жінки Болотани поступаються лише мешканкам Гонконгу.

Виклик закономірностям

Сардинія вже давно відома незвичайними показниками довголіття. Проте традиційно увагу дослідників привертало передусім довголіття чоловіків. Болотана виявилася особливою — тут винятково довго живуть саме жінки.

«Жінки майже завжди живуть довше за чоловіків у будь-якій точці світу, але на Сардинії це було не так. Це одна з речей, яка зробила цей регіон таким незвичним. Ми вважаємо, що ця жіноча популяція посідає перше або одне з перших місць у світі за рівнем довголіття», — зазначив співавтор дослідження, науковець Джей Ольшанскі.

Саме на Сардинії близько двох десятиліть тому з’явився термін «блакитні зони». 2004 року дослідники почали позначати на карті колами населені пункти, де спостерігалася особливо висока концентрація людей, які доживали до 100 років.

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До відомих «блакитних зон» також відносять японську Окінаву та півострів Нікоя в Коста-Риці.

Десятки людей дожили до 100 років

Дослідники з Іллінойського університету в Чикаго проаналізували демографічні записи близько 2300 жителів Болотани. Вони виявили стійку закономірність надзвичайного довголіття серед старших мешканців села, особливо серед жінок.

Зокрема, науковці задокументували щонайменше 38 людей, які досягли 100 років, серед 3060 жителів, народжених у Болотані в період від 1900 до 1925 року.

Дослідникам також допомогли унікальні місцеві архіви. Муніципальні та церковні документи збереглися протягом століть, що дозволило незалежно перевірити дати народження та смерті довгожителів.

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«Унікальність Болотани полягає в тому, що вона має неймовірний історичний архів, який дозволяє нам остаточно й точно перевірити вік під час народження та смерті», — пояснив Ольшанскі.

У чому секрет довголіття

Точної причини надзвичайного довголіття мешканців Болотани науковці поки не встановили. Вони припускають, що результат може бути пов’язаний із поєднанням харчування, регулярної фізичної активності, соціальних зв’язків і генетичних особливостей.

Село розташоване в гірській місцевості з крутими вулицями, тому його мешканці багато пересуваються пішки. Значна частина продуктів виробляється локально, зокрема оливкова олія, багата на корисні жири.

Важливу роль можуть відігравати й міцні соціальні зв’язки. Члени родин часто живуть поруч, а громада залишається тісно згуртованою, що зменшує ризик соціальної ізоляції.

«Тут існує ця згуртована громада, де люди піклуються одне про одного. Пересуваються переважно пішки, а не на авто», — сказав Ольшанскі.

Науковці сподіваються, що подальше вивчення Болотани допоможе визначити конкретні фактори, які сприяють винятковому довголіттю, і зрозуміти, які з них можуть бути корисними для людей в інших частинах світу.

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