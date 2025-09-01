Секрет довголіття розкрито: що варто змінити у способі життя, аби воно було триваліше

Довголіття

Дослідник довголіття розкрив просту зміну способу життя, яка, на його думку, є ключем до здоровішого та довшого життя. Вона полягає у приготуванні і споживанні їжі вдома, а також відмові від м’яса.

Про це пише Daily Mail.

Секрет довголіття

Ден Бюттнер, співробітник National Geographic, який десятиліттями вивчав раціон довгожителів у ​​світі, закликав інших готувати їжу вдома якомога частіше. За його словами, це може здатися простою порадою, але замовлення їжі в ресторані та харчування поза домом вважається значним фактором, що сприяє запаленню та хронічним проблемам зі здоров’ям. Це пов’язано з додатковим цукром, сіллю та жиром, які багато ресторанів додають до страв.

«Проблема з виходом на вулицю, щоб поїсти, навіть якщо це „ресторан здорової їжі“, полягає в тому, що ми схильні споживати приблизно на 300 калорій більше, коли йдемо кудись, ніж коли їмо вдома», — сказав він.

Тому він радить навчитися готувати вдома. Для цього спершу слід придбати необхідне обладнання та знайти хороші й прості рецепти.

«Пам’ятайте, що готувати слід переважно з цільних продуктів рослинного походження. Ніхто не проживе довше, харчуючись ростбіфом чи жирною картоплею фрі», — констатував дослідник.

В основі цієї поради лежить перевага контролю над інгредієнтами. Дослідження показують, що приготування їжі самостійно значно знижує ризик серйозних захворювань, таких як діабет 2 типу.

Дослідження, опубліковане PMC PubMed Central, показало, що ті, хто їсть домашню їжу, споживають продукти вищої якості, споживають менше калорій, витрачають менше грошей на їжу та з часом менше набирають вагу. Результати експерименту також узгоджуються з рекомендацією Бюттнера щодо вживання їжі з рослинних інгредієнтів для максимального збільшення користі для здоров’я.

Щоб інтегрувати це у свій спосіб життя, почніть з невеликих змін. До прикладу, введіть одну вегетаріанську вечерю у свій щотижневий раціон. Щобільше, додавання квасолі до цих страв — одне з найкращих рішень, оскільки вона є справжньою їжею для довголіття.

«Найдовгоживучіші люди на Землі їдять квасолю щодня. Забудьте про паніку навколо лектинів та шалене захоплення м’ясоїдством — ці дієти не призводять до того, що 90-річні все ще грають у піклбол».

Порада для початківців — робити це крок за кроком. Спершу ложка, потім дві і так далі.

«Ваш мікробіом виростить бактерії, необхідні для їх метаболізму”, — акцентував дослідник.

Також ви можете підвищити споживання бобових, якщо додаватимете трохи нуту до салатів. Крім цього, квасоля каннеліні чудово пасує до супів або соусів, а чорна квасоля — до омлетів-бовтанок. Ще один простий спосіб — додавати квасолю до перцю чилі, тако або соусів для пасти.

Бюттнер каже, що такий поступовий підхід дозволяє вашому кишечнику адаптуватися, що робить бобові не просто стерпними, а й легкою щоденною їжею.

Він також поставив під сумнів уявлення про те, що дієти з високим вмістом м’яса та нульовим вмістом вуглеводів можуть мати такий самий вплив на здоров’я та довголіття, як і дієти, багаті на боби.

«Нью-Йорк Таймс взяла у мене інтерв’ю, і я запропонував їм знайти будь-яку групу населення на планеті, яка харчується м’ясоїдною їжею та живе довго. Кажуть, що масаї та інуїти здорові та харчуються м’ясоїдною їжею, але їхня тривалість життя становить 63 роки», — пояснив він.

Висновок, резюмує Бюттнер, простий.

«Якщо ви хочете бути здоровими у свої 80, 90 і 100 років і при цьому грати в піклбол, вам не варто харчуватися м’ясоїдною їжею», — сказав він.

Раніше йшлося про те, що людство завжди прагнуло розкрити секрет довголіття. Але часто відповідь криється не у дорогих методах або добавках, а в дрібницях нашого повсякденного життя. Наукові дослідження показують, що деякі фізичні показники та прості звички можуть натякати на тривалість життя.

Видання EatThis виділило чотири науково підтверджені сигнали, які можуть стати індикаторами довголіття. Це:

1. Вікова різниця сітківки

2. Кількість кроків на день

3. Швидкість ходьби

4. 10-секундний тест на рівновагу

Детальніше читайте у матеріалі ТСН.ua.