Секрет рівних зубів: чому нашим предкам не були потрібні брекети

Нашим предкам вирівнювання зубів було просто не потрібне

Еволюційні біологи та антропологи з’ясували причину масових проблем із прикусом у сучасних людей, яка криється не в генетичних збоях, а в кардинальній зміні способу життя. Виявляється, наші щелепи просто припинили отримувати необхідне фізичне навантаження, яке було звичним для давніх мисливців-збирачів, через що вони не ростуть до потрібних розмірів.

Про цей біологічний феномен та його наслідки для здоров’я розповідає Popular Science.

Великі зуби в маленьких щелепах

Біологічний антрополог Пітер Унгар пояснює цей процес на прикладі старого будинку, де дверні отвори були меншими не через генетику мешканців, а через умови їхнього життя і харчування. Розмір наших зубів — емалі та дентину — закладений генетично і залишається незмінним, водночас розмір щелепи, в яку ці зуби мають стати, безпосередньо залежить від зовнішніх факторів у дитинстві.

У давнину, до появи сільського господарства та переробленої їжі, людям доводилося докладати значних зусиль для пережовування твердих, волокнистих продуктів і м’яса. Таке інтенсивне жувальне навантаження стимулювало роботу остеобластів — клітин, які відповідають за ріст кісткової тканини, завдяки чому щелепи виростали достатньо широкими й довгими, щоб вмістити всі зуби.

Як м’яка їжа змінила наш прикус

Сучасні діти від раннього віку споживають здебільшого м’яку, термічно оброблену їжу, пюре та смузі, що позбавляє щелепний апарат необхідного «тренування». Коли приходить час прорізування постійних зубів, вони генетично «очікують» потрапити у простору щелепу мисливця, а натомість опиняються у тісному, недорозвиненому роті сучасної людини.

Через брак місця зуби починають наїжджати один на одного, викривлятися або рости в неправильному напрямку, створюючи хаос у ротовій порожнині. Ця еволюційна невідповідність також призвела до проблем із зубами мудрості, які часто просто не поміщаються у зубний ряд, та поширення апное сну через те, що язику стає затісно в роті.

Коли з’явилися перші брекети

Хоча наші пращури мали достатньо місця для всіх 32 зубів, ера ортодонтії почалася лише наприкінці XIX століття, коли індустріалізація та зміни в дієті зробили криві зуби масовою проблемою. Перші інструменти для вирівнювання були громіздкими, незручними і часто болісними, наприклад, металеві конструкції, які механічно розширювали зубну дугу.

Сьогодні технології стали значно гуманнішими, пропонуючи прозорі капи та непомітні брекет-системи для виправлення цієї еволюційної помилки. Вчені жартують, що хоча повернення до дієти з сирого м’яса могло б врятувати ситуацію з розміром щелеп, змушувати дітей гризти жорстку їжу небезпечно, тож візит до ортодонта наразі залишається найкращим рішенням.

Нагадаємо, зуби мудрості — одна з найзагадковіших тем у стоматології. У когось вони болісно прорізуються, у когось роками «сидять» у щелепі, а хтось дізнається про їхню відсутність лише на рентгені.