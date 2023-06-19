Секрети ароматів: що можуть розповісти про характер жінки її парфуми

За словами психологів, аромат парфумованої води, якою жінка користується регулярно, здатний розповісти іншим про особливості її характеру. Головне — зрозуміти, які нотки в жіночому ароматі переважають: квіткові, деревні, фруктові, свіжі чи східні.

Якщо дівчина користується квітковими ароматами, які пахнуть, наче сад навесні (жасмин, бузок, півонія, троянда) або нагадують квітучі луки, знайте, що перед вами життєрадісна й позитивна особистість. Такі жінки є справжніми оптимістками, адже в усьому бачать лише хороше. Дівчата, які віддають перевагу ароматам польових або садових квітів, часто товариські, активні та непосидючі. А ще у них романтична натура. Вони можуть витати у хмарах, постійно мріяти. Для них найважливіше — романтика, прогулянки під місяцем і палкі зізнання в коханні.

Любительки свіжих ароматів, які чимось нагадують приємну прохолоду літнього ранку, скошену траву і прозору росу, психологи називають урівноваженими та спокійними натурами. Вони намагаються залишатися осторонь будь-яких конфліктів, адже стресові ситуації вибивають їх із колії. Такі жінки чітко усвідомлюють, чого хочуть, тому завжди мають заздалегідь складений план дій. Це педантичні та послідовні особи, які в усьому жадають порядку.

Якщо у парфумах дівчини переважає фруктовий аромат, наче запах стиглих суниць чи персиків, отже, вона відрізняється веселою вдачею. Це активні та сміливі особи, які полюбляють клубне життя, галасливі вечірки, часто виділяються з натовпу і не бояться носити екстравагантне вбрання. Жінки, які носять на собі такі парфуми, заряджають інших оптимізмом і життєлюбством. Їм легко завоювати симпатію, а ще в них існує дух авантюризму.

Вважається, що жінки, які віддають перевагу деревним ароматам, це велика рідкість. Адже такі запахи властиві благородним породам дерев (кипарис, сандал), і вони більш характерні для чоловічих, а не жіночих парфумів. Тому якщо дівчина часто користується такими ароматами, знайте, що перед вами стримана і спокійна людина. Вона найбільше цінує стабільність і розмірене життя. А ще такі жінки завжди дотримуються свого слова, тому на них можна покластися у всьому.

Любительки східних ароматів, які відрізняються прянощами, терпкістю, збуджувальними властивостями, часто вирізняє підвищена емоційність. Вони можуть бути надто імпульсивними і ніколи не бояться показувати іншим свої почуття. Такі жінки звикли жити на повну, тому насолоджуються кожним моментом дня. Чимало серед них талановитих, креативних і творчих натур. Їм не подобається рутинна робота, сирі будні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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