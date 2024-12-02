Секрети довголіття: основні правила довгого життя японців

Відомо, що японці почувають себе здоровими та живуть довго. Якщо японець виглядає на 50 років, йому, швидше за все, вже значно більше ніж 60. Окінаві, яке знаходиться за 900 миль від Токіо вважається місцем з найдовшою у світі тривалістю життя за всю історію людства. Це місце також називають «Японськими Гаваями». Люди тут мало хворіють та майже відсутня деменція.

Основні правила довгого життя жителів Окінаві та багатьох інших японців такі:

Японці знають, що передання призводить до передчасного старіння, тому їдять, коли голодні. Щоб не переїдати, їдять з маленьких тарілочок невеликими порціями. Основу раціону складають рослинна їжа та злакові культури. На Окінаві, наприклад, споживають багато фіолетового батата (синю картоплю), але місцеві жителі стверджують, що вся їжа потенційно корисна, насправді справа не в картоплі, а у правильному споживанню всіх продуктів. Окінанійці дотримуються правила «вісім з десяти», це означає припинити їсти, коли твій шлунок буде наповнений на 80%.

На другому місці після їди у довгому житті японців відіграє постійне спілкування. Організовуються свята, ігри, походи в караоке, що створює атмосферу дружби та радості. Окінанійці організовують «моаї», в яких люди об’єднуються для спілкування та допомоги у важкі часи. У моаї вони також навчаються співати та танцювати.

Не нервувати та бути оптимістом. Зайві переживання старять, а оптимістичний настрій омолоджує. Житель Окінаві Умето Ямашіро, якому виповнилося 101 рік, ділиться своїми власними секретами довголіття — це Завжди веселитися, не злитися, робити всіх щасливими.

Активність мозку. Мозок, який постійно тренують, довше залишається молодим, тому потрібно отримувати нову інформацію та постійно розвиватися.

Більшість довгожителів мають свою місію на Землі — свій ікіґай. Ікіґай дає людям відчуття цілі, сенсу життя на землі, це головний фактор духовного здоров’я столітніх людей.

Рухливість, помірні фізичні навантаження сприяють продовженню життя. Більшість довгожителів Окінаві мають свій город, де постійно щось роблять. Як мінімум кілька годин на день вони працюючи проводять час на свіжому повітрі

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