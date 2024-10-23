Секретний інгредієнт страви "номер 40": як ресторан готував піцу із кокаїном

Влада не могла повірити, чому одна з піц ресторану була такою популярною.

Німецька поліція зробила неймовірне відкриття під час рейду до піцерії в місті Дюссельдорф з позицією "номер 40" у меню.

Про це повідомляє LADbible.

Керівник кримінальної поліції Міхаель Граф фон Мольтке розповів, що в березні поліцію попередили інспектори з харчової промисловості, яким здалося, що щось не так.

У понеділок, 21 жовтня, він виступив перед журналістами і розповів, що співробітники відділу боротьби з наркотиками відтоді спостерігали за рестораном і з'ясували, чому одна з піц користується такою популярністю серед відвідувачів, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

Можливо, це одна з найдивніших кримінальних історій року, яка здається майже вигаданою, але поліція Дюссельдорфа дійсно провела розслідування і затримала винних у цьому злочині після рейду.

Але це також не сталося нізвідки, оскільки, коли поліція врешті-решт дісталася квартири менеджера піцерії, він вирішив викинути з вікна пакет з наркотиками, який, за словами влади, "впав прямо до рук поліцейським".

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Виявилося, що власник ресторану продавав піцу "номер 40" з особливим гарніром. Але це був не часниковий соус, а кокаїн.

Через декілька днів 36-річного чоловіка звільнили з-під варти, він знову відкрив свій бізнес і продовжив робити те саме з "номером 40", який фон Мольтке назвав "однією з найбільш продаваних піц".

Його винагорода складалася з 1,6 кг кокаїну, 400 г канабісу та 268 000 євро готівкою.

Замість того, щоб заарештувати його одразу, поліція скористалася нагодою і дослідила його ланцюжок постачання, і через декілька тижнів приблизно 150 офіцерів накрили велике наркоугруповання на заході Німеччини, де розташований Дюссельдорф.

Поліція заарештувала трьох підозрюваних, зокрема керівника операції, якому було лише 22 роки. Крім того, були проведені обшуки в офісах і будинках ще 12 підозрюваних у спробі припинити діяльність наркоугруповання.

Під час численних рейдів було виявлено дві плантації конопель у сусідніх містах Менхенгладбах і Золінген, які налічували 300 і 60 рослин на кожній. Вони знайшли не лише наркотики, але й холодну зброю, а також готівку та розкішні годинники.

Після цих знахідок менеджер піцерії намагався втекти за кордон, але був заарештований і наразі перебуває під вартою.

Відповідно до німецьких правил конфіденційності, імена підозрюваних не розголошуються, а поліція не повідомила, скільки насправді коштувало "спеціальне замовлення" в піцерії.

Нагадаємо, шахрайка зробила пластику обличчя, щоб уникнути затримання Інтерполом. Жінку звинувачують у тому, що вона ошукала 6 жертв, пообіцявши їм роботу бортпровідників у відомих авіакомпаніях.

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