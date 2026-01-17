“Секретний звіт NASA” налякав пів планети: чи справді Земля може втратити силу тяжіння

Користувачів Мережі лякають секретним проєктом NASA, який має «вимкнути» гравітаційне поле Землі

Ми живемо в епоху дезінформації, але деякі фейки вражають своєю абсурдністю навіть бувалих фактчекерів. Користувачі TikTok та Instagram масово поширюють відео про те, що NASA нібито готується до катастрофи планетарного масштабу під кодовою назвою «Проєкт Анкор».

Про це пише IFL Science.

Суть чуток така: 12 серпня 2026 року Земля втратить гравітацію рівно на 7 секунд. Автори відео, посилаючись на «злиті документи» з бюджетом у 89 мільярдів доларів, стверджують, що про це знають у верхах, але мовчать.

Чому саме ця дата

Вибір дати 12 серпня 2026 року не випадковий — це ідеальний гачок для SEO. Саме цього дня відбудеться повне сонячне затемнення, яке буде видно від Арктики до Іспанії. Конспірологи обожнюють прив’язувати кінець світу до затемнень, ігноруючи той факт, що астрономи прораховують їх на століття наперед без жодних апокаліптичних наслідків.

Автори фейку навіть розписали «сценарій» цих 7 секунд:

0–2 секунди: все, що не закріплене, починає спливати;

3–4 секунди: люди та тварини піднімаються на висоту 15-20 метрів;

7,3 секунди: гравітація різко вмикається, і все з гуркотом падає вниз.

Фізика проти фантазії

Науковці з IFLScience пояснюють, чому цей сценарій не витримує жодної критики.

По-перше, гравітація — це не лампочка, яку можна вимкнути. Гравітація — це властивість маси. Щоб Земля перестала притягувати об’єкти, вона повинна миттєво втратити свою масу: ядро, мантію, кору. Тобто планета мала б просто зникнути.

По-друге, ідея про те, що люди миттєво злетять на 20 метрів, суперечить першому закону Ньютона. Якщо ви сидите на стільці і гравітація зникає, ви не полетите вгору як ракета. Ви просто залишитесь на місці (або ледь-ледь відштовхнетесь від поверхні найменшим рухом). Щоб опинитися на висоті 5-поверхового будинку за кілька секунд, вас має підкинути якась зовнішня сила, а її не буде.

До чого тут чорні діри

Щоб надати своїм словам «науковості», фейкороби вигадали причину: «перетин двох гравітаційних хвиль від чорних дір».

Це звучить розумно лише для тих, хто не знає, як працюють гравітаційні хвилі:

Вони рухаються зі швидкістю світла. Передбачити їх прихід за 5 років неможливо — ми дізнаємося про них лише в момент, коли вони проходять крізь нас. Вони настільки слабкі, що для їх фіксації знадобилися найточніші прилади в історії людства (LIGO). Вони не здатні підняти навіть пір’їну, не кажучи вже про людину.

Тож NASA не готує ніякого «вимкнення». Єдине, що нам загрожує 12 серпня 2026 року — це тінь від Місяця і, можливо, нашестя нових фейків у соцмережах.

Нагадаємо, NASA зафіксувало загадкове явище над Землею. Прилади на МКС виявили гігантські хвилі на висоті 88 кілометрів, які не було видно із Землі.