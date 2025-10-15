Секрети довголіття: вчені назвали тварину, яку уповільнює старіння у жінок

Собаки уповільнюють старіння

Реклама

Новітні відкриття у сфері біогеронтології (науки, що вивчає біологічні механізми старіння) та епігенетики (науки про те, як зовнішні фактори «вмикають» і «вимикають» наші гени) проливають світло на складні взаємозв’язки між способом життя та біологічним віком. Останні дослідження, зосереджені на вивченні так званих «епігенетичних годинників», виявили неочікуваного союзника у боротьбі зі старінням, особливо для жінок — домашнього собаку.

Міжнародна група вчених провела глибокий аналіз, який показав, що регулярна взаємодія із собакою може суттєво «відмотати» клітинний годинник, уповільнюючи процеси старіння. Ці висновки, які згадуються у дослідженні, опублікованому, зокрема, в журналі Behavioral Sciences та інших суміжних роботах, демонструють унікальний вплив саме собачого компаньйонства.

Собаки уповільнюють старіння

Дослідження зосереджувалося на аналізі епігенетичних годинників — спеціальних біомаркерів (вимірюваних показників) у нашій ДНК. Ці годинники, на відміну від хронологічного (паспортного) віку, відображають справжній біологічний вік людини, тобто наскільки зношеним є її організм на клітинному рівні.

Реклама

Годинник ґрунтується на вимірюванні метилювання ДНК — хімічного процесу, під час якого до ДНК приєднуються невеликі молекулярні групи. Зміни у цих патернах метилювання (де, як і коли приєднуються ці групи) слугують точними індикаторами процесів старіння.

Результати були значущими: жінки, які регулярно контактували з собаками, мали помітно «молодший» епігенетичний профіль (набір показників метилювання) порівняно з тими, хто не мав домашніх улюбленців або мав інших тварин (наприклад, котів). Це свідчить про те, що вплив собаки на процес старіння є більш вираженим та унікальним.

Комплексний механізм уповільнення старіння

Вчені дослідили, що феномен уповільнення старіння за рахунок компаньйонства із собакою, ймовірно, має багатокомпонентну природу, інтегруючи фізичні, психологічні та нейроендокринні (пов’язані з гормональною системою) переваги:

Власники собак природно ведуть активніший спосіб життя завдяки необхідності щоденних прогулянок і догляду. Регулярна помірна фізична активність підтримує серцево-судинну систему, м’язовий тонус та, що критично важливо, знижує рівень системного запалення — хронічного, низького рівня запального процесу, який є одним із ключових факторів, що прискорюють старіння і пов’язаних з негативними епігенетичними змінами.

Взаємодія з собакою має потужний психологічний ефект, виступаючи ефективним буфером проти стресу та соціальної ізоляції. Під час гладіння чи гри з улюбленцем в організмі людини зростає вироблення окситоцину («гормону обіймів» або «гормону довіри»). Окситоцин не лише зміцнює емоційний зв’язок, але й має протизапальні та регенеративні властивості . Одночасно знижується рівень кортизолу — головного гормону стресу. Тривалий високий рівень кортизолу негативно впливає на клітинне здоров’я та асоціюється з прискореним епігенетичним старінням.

Деякі дослідження також вказують на зв’язок між володінням собакою та уповільненням когнітивного спаду (погіршення пам’яті та мислення). Собака часто виступає каталізатором для соціальних взаємодій (на прогулянках), що забезпечує важливу соціальну стимуляцію, яка також є захисним фактором для здоров’я мозку та загального довголіття.

Володіння собакою виходить за рамки простого компаньйонства. Це являє собою комплексний «модулятор поведінки та емоцій», який через необхідність фізичної активності, зниження психологічного стресу та вироблення позитивних гормонів безпосередньо впливає на біологічні маркери старіння. Хоча необхідні подальші дослідження для повного розуміння всіх молекулярних механізмів, наявні дані переконливо свідчать, що для жінок собака може стати не лише вірним другом, а й ефективним, природним засобом для підтримки здоров’я та продовження активного довголіття (тривалості здорового та повноцінного життя).