Секрети знімань авто у серіалах і кіно: на що глядачі ніколи не звертають уваги

Багато глядачів ніколи не замислювалися, скільки роботи йде на підготовку сцени у фільмах або серіалах. Крім акторської гри, знімань та монтажу, існує безліч невидимих трюків, які роблять кадри реалістичними. Одним із таких секретів поділився шанувальник кіно Рівз Конеллі.

Про це пише The Mirror.

За його словами, у багатьох фільмах і телевізійних шоу спеціально прибирають підголівники з автомобілів, оскільки вони заважають камері бачити обличчя акторів на задньому сидінні. Також видаляють дзеркала заднього виду з тієї ж причини:

«Автомобілі у фільмах і серіалах зазвичай позбавляються підголівників, щоб камера могла зняти акторів на задніх сидіннях. Дзеркала заднього виду знімають з тієї ж причини», — пояснив Рівз у своєму Instagram.

Хоча це може здаватися небезпечним, актори рідко керують машинами під час знімань. Замість цього автомобілі рухають каскадери, що дозволяє акторам повністю зосередитися на грі.

У сценах, де автомобіль перекидається або потрапляє у небезпечну ситуацію, актори зафіксовані спеціальними ременями на рухомих платформах. Вони рухаються на обертових механізмах, а руки акторів залишаються вільними, що додає динаміки й створює ілюзію хаосу.

«Якщо автомобіль їде заднім ходом, за кермом завжди два каскадери — один спереду, другий ззаду. Вони залишаються поза кадром, щоб не потрапити в об’єктив камери», — додав Конеллі.

Він також пояснив, що якщо перша сцена знята без підголівників, їх видаляють з усіх наступних кадрів для послідовності. Користувачі соцмереж були вражені, зізнаючись, що ніколи не замислювалися про такі деталі:

«Нарешті дізнався, як це працює! Завжди дивувався, як знімають сцени з машинами», — написав один із глядачів.

Крім цього, виробники часто змінюють колір обшивки салону на сірий, бо він краще відтворюється на камері. Наприклад, це було зроблено у фільмі Little Miss Sunshine (1978).

Ці невидимі трюки демонструють, скільки ретельної роботи та уваги до деталей вкладають у створення кіно та серіалів. Глядачі рідко помічають усю механіку знімань, але саме вона робить кадри живими та правдоподібними.

