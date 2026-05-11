Секс до шлюбу — гріх?: священник Олексій Філюк пояснив

Чи гріх хлопцю і дівчині жити разом до шлюбу: священник Філюк відповів

Відомий священник-блогер Олексій Філюк з Тернопільщини, який полюбляє відповідати на незвичні та доволі курйозні запитання під підписників, цього разу розповів, чи можна закоханим хлопцю і дівчині жити разом у цивільному шлюбі без вінчання.

Про це Філюк сказав у розмові з блогером під ніком spravzhni.i.

«Біблія цього не дозволяє, і церква цього не рекомендує. Жити можна, але не займатися тим, чим заборонено до шлюбу», — зазначив священник.

Блогер уточнив, чи це означає, що сексом до шлюбу теж не можна займатися, бо це — гріх.

«Ну-ну-ну, а то спокуса. Значить, через що колись було, що хлопець провів дівчину і йде додому спати, а вона лягає вдома. А тоді повінчалися», — відповів Філюк.

