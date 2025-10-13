"Секс до шлюбу — проституція": священник УГКЦ відзначився скандальною заявою

Чи можна займатися сексом до шлюбу: категорична відповідь священника

Реклама

Займатися сексом до шлюбу — це гріх.

Про це заявив блогер і священник УГКЦ з Дніпра Василь Колодій в інтерв’ю You-Tube каналу «Кириленко».

«Мені не подобаються ці сучасні привілеї. Ми занехаяли подружжя, стосунки одне з одним… Секс до шлюбу — гріх. Секс має бути між узаконеним подружжям. Якщо це не узаконене подружжя, це проституція», — безапеляційно заявив священник.

Реклама

Ставлення до цивільних шлюбів у Василя Колодія також негативне.

«Це проститутки. І він, і вона. Просто проститутка каже ціну, а тут ціну не сказали, тут без грошей», — вирізнився він скандальною заявою.

Раніше священник Олексій Філюк розповів, чи гріх займатися оральним сексом.