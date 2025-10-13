- Дата публікації
-
- Категорія
- Цікaвинки
- Кількість переглядів
- 2102
- Час на прочитання
- 1 хв
"Секс до шлюбу — проституція": священник УГКЦ відзначився скандальною заявою
Блогер-священник з Дніпра прирівняв цивільний шлюб до «проституції без грошей».
Займатися сексом до шлюбу — це гріх.
Про це заявив блогер і священник УГКЦ з Дніпра Василь Колодій в інтерв’ю You-Tube каналу «Кириленко».
«Мені не подобаються ці сучасні привілеї. Ми занехаяли подружжя, стосунки одне з одним… Секс до шлюбу — гріх. Секс має бути між узаконеним подружжям. Якщо це не узаконене подружжя, це проституція», — безапеляційно заявив священник.
Ставлення до цивільних шлюбів у Василя Колодія також негативне.
«Це проститутки. І він, і вона. Просто проститутка каже ціну, а тут ціну не сказали, тут без грошей», — вирізнився він скандальною заявою.
