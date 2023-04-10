Секс і гріх посеред лісу: дівчата народжували дітей-калік від батька та братів (фото)

В Австралії поліція викрила родину із 38 членів, яка мешкала на закинутій фермі посеред лісу. Те, що вони дізнались про них, їх шокувало: там доньки вагітніли від батька, а сестри - від братів. Через це у їхніх дітей були проблеми з розвитком та здоров'ям.

Про це пише dailystar.co.uk.

Родину ЗМІ назвали "кланом інцесту Кольт". Відомо, що їхня історія починається ще у Новій Зеландії, де у 1960-х роках одружилися брат і сестра - Тім і Джун. Вважається, що Тім був у родині "патріархом" і він мав дітей від власних доньок.

Згодом їхні діти - Бетті та Чарлі у Південному Уельсі, в сільській місцевості Австралії, заснували свою родину. Мешкали вони в убогих сараях, наметах і фургонах без водопроводу і каналізації посеред лісу. У пари було 12 дітей. Родину заснувала "матріарх" Бетті.

Фото: dailystar.co.uk

Про інцидент стало відомо ще 2012 року, коли місцева дівчинка почула розповідь від однієї з сестер "клану Кольтів". Та розповіла, що її сестра вагітна, але не знає, хто з її братів є батьком дитини. Лише у квітні 2018 року вісім осіб з родини у віці від 29 до 50 років були заарештовані. Їх усіх підозрювали в інцесті, сексуальному насильстві над дітьми та недбалому ставленні до них.

Чарлі Кольту, якому на той час було 45 років, було пред'явлено звинувачення у більш ніж десятці злочинів, включаючи шість випадків сексуальних стосунків з дитиною віком до 10 років.

Дерек Кольт, якому тоді було 29 років, був заарештований в той же час в регіоні Ріверленд в Південній Австралії за ордером штату Новий Південний Уельс. Його звинуватили в інцесті з особою, яка не досягла 16-річного віку.

За словами детективів, складне розслідування, що включало аналіз ДНК, юридичні питання і серйозність звинувачень, призвело до того, що минуло шість років, перш ніж були висунуті будь-які звинувачення.

Фото: news.com.au

Багато дітей з "клану Кольтів" страждали від каліцтв і мали проблеми зі здоров'ям. Дванадцять дітей мали деформації обличчя, труднощі з мовленням і жахливу гігієну. Вони були неписьменні, сильно недоїдали і спали поруч з відрами з фекаліями і сечею. Всі, крім одного, були інбредними (народжені від близьких родичів). Наразі суди ще тривають.

Нагадаємо, британська співачка Brocarde, яка заявила, що вийшла заміж за примару минулого року, звернулася за консультацією з питань шлюбу через медіума і тепер подумує про вигнання нечистої сили.

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