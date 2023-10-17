Секс-іграшка допомогла упіймати злочинця, який пограбував будинок

Жінка розповіла, як її улюблений фалоімітатор допоміг зловити чоловіка, який пограбував її будинок.

Про це пише Daily Star.

Грабіжники часто риються в ящиках спальні своїх жертв у пошуках коштовностей чи грошей, захованих серед спідньої білизни. Але одного лиходія спіймали, бо він мав справу з інтимною річчю. Слухачка подкасту "Toni and Ryan" написала листа, де розповіла про затримання злодія.

Глоя написала: "Виявляється, грабіжник торкнувся моєї скляної секс-іграшки, коли обшукував мої ящики. Виявляється, скло – найкраща поверхня для відбитків пальців".

Але це означало, що процес дослідження містив "декілька хвилин сорому". Вона пояснила: "Мені довелося стояти там, поки експерт одягав рукавички, брав мій фалоімітатор і знімав з нього відбитки пальців – це принизливо".

Слідчому вдалося зняти чіткий відбиток, що в результаті призвело до затримання злочинця. "Однак я ще й невдаха, бо втратила свій фалоімітатор, оскільки тепер він представлений як доказ", — додала жінка.

Нагадаємо, чайки на дві години закрили аеропорт Венеції. На допомогу довелося відправляти сокола, а польоти - зупинити.

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