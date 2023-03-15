Секс пари паралізував рух людною вулицею: чому так сталось (фото)

За тим, як кохалась пара спостерігала вся вулиця.

У столиці Іспанії Мадриді пара зайнялась сексом у готельному номері, проте через те, що там не було штор за "дійством" спостерігала уся вулиця.

Про це пише mirror.co.uk.

Закохана пара паралізувала рух на найжвавішій вулиці Мадрида своїм виявом пристрасті, який став несподіваною розвагою для туристів і місцевих жителів.

Фото: mirror.co.uk

Хтива парочка зайнялась сексом після того, як заселилася в готельний номер на першому поверсі на знаменитій вулиці Гран-Віа в іспанській столиці - але їх помітили перехожі, бо у вікні було увімкнене світло і не було шторки. Через це злюди зупинялись на вулиці та спостерігали, як чоловік та жінка займаються коханням. Згодом відео поширили і в соцмережах.

Фото: mirror.co.uk

Спочатку повідомлялося, що таємнича пара забула закрити штори, хоча пізніше з'ясувалося, що вони займалися інтимом у ванній кімнаті, де вікно є "напівпрозорим".

Фото: mirror.co.uk

Нагадаємо, у Флорида-Кіс, США, секс утрьох між парою та 29-річною дівчиною закінчився бійкою. Незнайомка почала ображати статеві органи своїх партнерів.

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