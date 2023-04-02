Секс-скандал у школі: вчителька замість завдань надсилала учням свої інтимні фото

У США затримали 43-річну вчительку, яка прислала 10 учням свої інтимні фото. Серед потерпілих були і хлопці її доньки.

Про це пише dailystar.co.uk.

Секс-скандал виник в школі МакЛауд в окрузі Поттаватомі, штат Оклахома. 43-річну вчительку економіки Серену Катор підозрюють у тому, що вона замість завдань присилала учням свої інтимні фото. Серед потерпілих щонайменше 10 неповнолітніх хлопців, двоє з яких мали також стосунки з донькою вчительки. Також педагогиня намагалась подружитись з матерями неповнолітніх, присилаючи їм фото їхніх синів та вихваляючи їхні успіхи у навчанні.

Розслідування щодо поведінки вже колишньої вчительки було розпочато в листопаді 2022 року після того, як одна з учениць повідомила своїм батькам, що одна з вчителів школи мала сексуальні стосунки з іншим учнем.

Зараз справу передали до суду, педагогиня вийшла на волю під заставу в 15 тисяч доларів.

Нагадаємо, у США вчителька заручилася зі своєю колишньою ученицею. Через їхню 25-річну різницю у віці люди думають, що пара – бабуся та онучка.

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