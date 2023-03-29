Секс тарганів набрав неочікуваних обертів: з'явилися нові мутації

Таргани міняють свої сексуальні звички, і все це на нашій совісті. Зіткнувшись із солодкою отруйною приманкою, таргани спочатку отримали мутацію, яка зробила їх ненависниками солодкого, ускладнивши їхні стратегії розмноження. Тепер з'являється ще більше мутацій тарганів, що показує, що неможливо повністю позбутися цих шкідників.

Про це пише nytimes.com.

Як і багато тварин, таргани люблять солодке, і це впливає на їх репродуктивну діяльність. Коли самець таргана націлюється на самку, він притуляється до неї і виділяє розчин, який називається шлюбним подарунком, з тергальної залози під крилами. Розчин містить багато білків, жирів і цукру, деякі дослідники називають його шоколадом для тарганів. Самка таргана підходить до його спини, щоб взяти пробу, а поки вона зайнята, самець витягує гакоподібний пеніс, щоб захопити її репродуктивний тракт. Потім вони повертаються спинами одне до одного та проводять свій акт тривалістю близько 90 хвилин.

Люди спрямовують свої зусилля на експлуатацію цієї слабкості тарганів до солодкого, щоб вигнати їх із наших приміщень, особливо німецьких тарганів, які з'являються в американських будинках. Десятиліттями люди використовували отруйні приманки для тарганів з розчинами, що містять глюкозу.

Таргани велися на приманки. Але в кінці XX століття з'явилася нова мутація — аверсія до глюкози. Ніхто не знає, скільки тарганів тепер ненавидять солодке, але Кобі Шал, еволюційний біолог з Університету Північної Кароліни, підозрює, що мутація дуже поширена. "Публікується все більше статей про те, що ціла низка приманок не працюють настільки добре", — сказав він.

Ця відсутність слабкості до солодкого врятувала тарганів від смерті, але нашкодила їхньому сексуальному життю. Дарунок, який виділяють нормальні самці, містить мальтозу — цукор, який тарганяча слина перетворює на глюкозу. Але якщо у самок є мутація, що спричиняє аверсію до глюкози, вони не вважатимуть виділення чоловіків привабливими та відвернуться до того, як чоловік зможе пристебнути їх гакоподібним пенісом.

Але доктор Шал та його колеги не могли не помітити, що самці з аверсією до глюкози все ще мають успіх із самками з такою ж мутацією. Вони уважно розглянули сексуальне життя тарганів, які люблять солодке, та їх безцукрових сородичів.

У дослідженні, опублікованому минулого тижня в журналі Proceedings of the Royal Society B, вчені показали, що самці з непереносимістю глюкози накопичили додаткові мутації. Замість того, щоб виробляти подарунки, що містять більше мальтози, вони виробляють ті, що містять більш складний цукор — мальтотріозу. За словами доктора Шала, ця речовина розкладається в слині самки на глюкозу довше, і «її насправді вибирають самки».

Навіть із солодшим подарунком таргани, які не переносять глюкозу, не ризикували. Самці, які люблять цукор, затримувалися на 3,3 секунди, перш ніж почати спарюватися з самкою, поки вона їла, повідомив доктор Шаль, що означало, що вони успішні були лише в 50% випадків.

Марлен Зук, еволюційна біологиня з університету Міннесоти Твін Сіті, яка не брала участі в дослідженні, висловила свою похвалу, назвавши його цікавим для "людей, які не цікавляться тарганами як таргани", та зауважила, що воно розкриває аспекти еволюції спарювальної поведінки.

"Це дуже гарно демонструє постійний баланс між тиском виживання та тиском на максимальну кількість спарювань", — сказала вона.

Але останні мутації виникли серед тарганів, яких вирощують у лабораторії, зауважив Річард Френч-Констант, який вивчає молекулярну біологію комах в університеті Ексетер в Англії.

"Чи є це ознаками, які дійсно з'являться в природі? Я думаю, це питання відкрите до обговорення", — сказав доктор Френч-Констант, який не брав участі в дослідженні.

Доктор Зук додала, що ці мутації не виникли умисно. Аверсія до глюкози вирішує одну проблему і створює іншу, але самці тарганів не намагалися створити солодші шлюбні подарунки.

Для кожної мутації, що допомагає тарганові мати успіх, існує інша, яка може досягти протилежного ефекту.

"Це просто трапляється", — сказала вона. — "Немає гарантій, що ви якось виживете".

Однак на цей раз таргани перемогли у спарюванні.

Нагадаємо, науковці створили таргана, якого неможливо розчавити.

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