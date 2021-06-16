Секс у середньовіччі: британська історик розповіла, як люди ігнорували суворі приписи церкви

Середньовічні люди не вважали інтимні стосунки заняттям, необхідним лише для продовження роду.

Британська історик, яка викладає в Лондонській школі економіки, доктор Елеонора Янега у підкасті History Hit Gone Medieval спростувала поширену думку про “нудний” секс у середні віки. Як повідомляє Daily Mail, експерт стверджує, що люди, які жили в ті часи, не зважали на погляди тогочасної церкви, що інтимні стосунки повинні служити лише для народження дітей.

Церква у той час дійсно вимагала, щоб секс служив лише для продовження роду. Окрім того, були заборони на інтимні стосунки в неділю (в день Господній), а також у четвер і п’ятницю - коли готуються до причастя у неділю. Під час Великого посту, який міг тривати до 62 днів, від звичайних людей теж очікували стриманості.

Однак, як зауважила Елеонора Янега, люди в середньовічний період вважали “хорошими речами” те, що називають “непродуктивним сексом” чи “любовною прелюдією”.

"Середньовічні люди, як виглядає, дійсно цікавились тим видом сексу, який ми називаємо прелюдією", - зазначила вона.

Окрім того, за словами доктора Янеги, секс-іграшки також були популярними в середньовічні часи.

"Ми знаємо, що існує багато фалоімітаторів з того часу... Вони часто використовуються в тому, що ми називали б “лесбійськими іграми”, - відзначила історик.

Нагадаємо, сексологи стверджують, що дефіцит місця для інтиму в квартирі актуальний для кожної другої пари. Затісні для комфортних інтимних стосунків умови часто шкодять шлюбам.

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