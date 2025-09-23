ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
1453
Час на прочитання
2 хв

Секс у школі: вчительку викрили на інтимі з учнем

Вчителька під час занять займалась сексом із учнем школи.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Секс у школі: вчительку викрили на інтимі з учнем

Вчителька займалась сексом із своїм учнем / © Freepik

У США 22-річну працівницю школи звільнили з роботи через інтимні стосунки з учнем.

Про це пише New York Post.

Викладачку-асистентку звільнили зі школи після того, як вона принаймні тричі вступала у статеві стосунки з учнем.

22-річна Оушен Валентайн звинувачується в тому, що надсилала 17-річному учневі текстові повідомлення відвертого змісту та вступала з ним у статеві стосунки під час шкільних занять.

Згідно з офіційним звітом, який побачила газета New York Post, вони займалися сексом у будинку батьків студента під час шкільних занять.

Валентайн була відсторонена від роботи без збереження заробітної плати в Urban Assembly Early College High School of Emergency Medicine у Нью-Йорку.

Все нібито почалося, коли Валентайн підійшла до неповнолітнього учня в травні 2022 року і сказала йому, що вона є в Instagram.

Потім пара почала спілкуватися в Інтернеті і навіть обмінялася номерами телефонів.

Неназваний студент розповів поліції, що він прогулював заняття, щоб зустрітися з нею кілька разів. Вони йшли до його квартири і там займалися сексом. Також кілька випадків інтиму було під час шкільних перерв.

Згодом вчительку викрила інша учениця, яка помітила пікантне листування в телефоні жінки.

Як наслідок — педагогиню відсторонили від роботи та встановлюють обставини інциденту.

Крім цього інциденту, в школі розслідують ще один — статеві стосунки чоловіка-педагога з ученицею.

Дата публікації
Кількість переглядів
1453
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie