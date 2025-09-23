Секс у школі: вчительку викрили на інтимі з учнем

Вчителька займалась сексом із своїм учнем / © Freepik

У США 22-річну працівницю школи звільнили з роботи через інтимні стосунки з учнем.

Про це пише New York Post .

Викладачку-асистентку звільнили зі школи після того, як вона принаймні тричі вступала у статеві стосунки з учнем.

22-річна Оушен Валентайн звинувачується в тому, що надсилала 17-річному учневі текстові повідомлення відвертого змісту та вступала з ним у статеві стосунки під час шкільних занять.

Згідно з офіційним звітом, який побачила газета New York Post, вони займалися сексом у будинку батьків студента під час шкільних занять.

Валентайн була відсторонена від роботи без збереження заробітної плати в Urban Assembly Early College High School of Emergency Medicine у Нью-Йорку.

Все нібито почалося, коли Валентайн підійшла до неповнолітнього учня в травні 2022 року і сказала йому, що вона є в Instagram.

Потім пара почала спілкуватися в Інтернеті і навіть обмінялася номерами телефонів.

Неназваний студент розповів поліції, що він прогулював заняття, щоб зустрітися з нею кілька разів. Вони йшли до його квартири і там займалися сексом. Також кілька випадків інтиму було під час шкільних перерв.

Згодом вчительку викрила інша учениця, яка помітила пікантне листування в телефоні жінки.

Як наслідок — педагогиню відсторонили від роботи та встановлюють обставини інциденту.

Крім цього інциденту, в школі розслідують ще один — статеві стосунки чоловіка-педагога з ученицею.