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Секс утрьох завершився бійкою і поліцією через "маленький член" і "смердючу піхву" (фото)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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Секс утрьох завершився бійкою і поліцією через "маленький член" і "смердючу піхву" (фото)

Фото: pixabay.com

Через образи статевих органів між колишніми коханцями спалахнула бійка.

У Флорида-Кіс, США, секс утрьох між парою та 29-річною дівчиною закінчився бійкою. Незнайомка почала ображати статеві органи своїх партнерів. 

Про це пише mirror.co.uk. 

Стівен Лопес і Анжела-Вівіана Велес-Васкес запросили Деллу Дрейпер, щоб утрьох зайнятись сексом. Коли вони лежали разом у ліжку, між ними виникла суперечка, і пара стверджувала, що 29-річна жінка образила їх, сказавши, що у чоловіка "маленький член", а у жінки - "смердюча піхва".

На фото Делла Дрейпер / © mirror.co.uk
На фото Делла Дрейпер / Фото: mirror.co.uk

Суперечка переросла в бійку, і ображені партнери вдарили Деллу, а Лопес ще і кинув шлакоблок в автомобіль потерпілої.

На фото Стівен Лопес / © mirror.co.uk
На фото Стівен Лопес / Фото: mirror.co.uk

Лопес і Васкес заявили, що коли Дрейпер, яка сиділа на дивані, відмовилася покинути їхній будинок, вони "силоміць вивели" її. Потім Дрейпер сіла в свою машину, як стверджує подружжя, і рушила заднім ходом до вхідних дверей будинку, де стояли Лопес і Васкес.

За словами чоловіка, після того, як машина вдарила його партнерку по лівій нозі, він кинув шлакоблок в авто Дрейпер.

Тоді між парою та їхньою недавньою партнеркою сталась ще одна бійка. 

На фото Анжела-Вівіана Велес-Васкес / © mirror.co.uk
На фото Анжела-Вівіана Велес-Васкес / Фото: mirror.co.uk

Офіс шерифа округу Монро заарештував Лопеса і Васкес - чоловіку загрожує кримінальне звинувачення у киданні шлакоблоку, а їй - звинувачення у нанесенні тілесних ушкоджень.

За словами речника місцевої поліції Адама Лінхардта, ніхто серйозно не постраждав. Щодо Дрейпер, то її вже арештовували після іншого сексу втрьох. Тоді все теж закінчилось бійкою. 

Нагадаємо, у Великій Британії в місті Барроу-ін-Фернесс 22-річна дівчина вигадала історію про зґвалтування , щоб стати популярною. Вона побила себе молотком та стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства.

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Дата публікації
Перегляди
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