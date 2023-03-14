Секс утрьох завершився бійкою і поліцією через "маленький член" і "смердючу піхву" (фото)

Через образи статевих органів між колишніми коханцями спалахнула бійка.
У Флорида-Кіс, США, секс утрьох між парою та 29-річною дівчиною закінчився бійкою. Незнайомка почала ображати статеві органи своїх партнерів.
Про це пише mirror.co.uk.
Стівен Лопес і Анжела-Вівіана Велес-Васкес запросили Деллу Дрейпер, щоб утрьох зайнятись сексом. Коли вони лежали разом у ліжку, між ними виникла суперечка, і пара стверджувала, що 29-річна жінка образила їх, сказавши, що у чоловіка "маленький член", а у жінки - "смердюча піхва".
Суперечка переросла в бійку, і ображені партнери вдарили Деллу, а Лопес ще і кинув шлакоблок в автомобіль потерпілої.
Лопес і Васкес заявили, що коли Дрейпер, яка сиділа на дивані, відмовилася покинути їхній будинок, вони "силоміць вивели" її. Потім Дрейпер сіла в свою машину, як стверджує подружжя, і рушила заднім ходом до вхідних дверей будинку, де стояли Лопес і Васкес.
За словами чоловіка, після того, як машина вдарила його партнерку по лівій нозі, він кинув шлакоблок в авто Дрейпер.
Тоді між парою та їхньою недавньою партнеркою сталась ще одна бійка.
Офіс шерифа округу Монро заарештував Лопеса і Васкес - чоловіку загрожує кримінальне звинувачення у киданні шлакоблоку, а їй - звинувачення у нанесенні тілесних ушкоджень.
За словами речника місцевої поліції Адама Лінхардта, ніхто серйозно не постраждав. Щодо Дрейпер, то її вже арештовували після іншого сексу втрьох. Тоді все теж закінчилось бійкою.
Нагадаємо, у Великій Британії в місті Барроу-ін-Фернесс 22-річна дівчина вигадала історію про зґвалтування , щоб стати популярною. Вона побила себе молотком та стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства.
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