Секс викликає огиду: у популярного препарату для схуднення виявили небезпечний побічний ефект

Побічний ефект в «Оземпіка» / © Freepik

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У популярного препарату для схуднення виявили небезпечний побічний ефект — кілька людей, які приймали «Оземпік» та інші препарати GLP-1, повідомили про втрату статевого потягу.

Про це пише LADbible.

«Єдиний побічний ефект, який я помітив і який спричиняє проблеми в моєму житті, це те, що в мене абсолютно немає сексуального потягу, і сама думка про це мене майже огида», — зазначив один користувач Ozempic у соцмережах.

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«У мене більш-менш ті ж почуття, що й коли мені пропонують ситну вечерю. Ніби сама думка про секс викликає нудоту», — каже інший.

Рейчел Голдман, доктор філософії, фізіолог і професор Медичної школи Гроссмана Нью-Йоркського університету, раніше пояснювала, що зниження лібідо пов’язане із «загальною відсутністю інтересу», проте тепер лікарка уточнила, що це більше пов’язано з тим, що ліки «притупляють активність дофаміну».

Препарати GLP-1 діють як імітуючи гормон, який регулює рівень цукру в крові, пригнічує апетит і уповільнює травлення. Однак, це також може зменшити задоволення, яке досягається від їжі, через його ефект приглушення дофаміну.

«Оскільки все більше людей починають використовувати ці методи лікування, ми спостерігаємо зростання усвідомлення того, як вони впливають не лише на вагу пацієнта, а й на його сексуальне бажання, інтимну близькість та сексуальне задоволення», — сказав Джейсон Мерфі, керівник фармацевтичного відділу та експерт з ін’єкцій для схуднення.

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Далі він пояснив, що окрім пригнічення апетиту, GLP-1 також впливають на систему винагороди мозку, «зокрема, на дофамінові шляхи».

Мерфі продовжив: «Дофамін відіграє центральну роль у сексуальному бажанні, задоволенні та мотивації, тому, оскільки GLP-1 притупляють активність дофаміну, це не тільки зменшує тягу до їжі, але й може зменшити сексуальний потяг та емоційну „винагороду“ від інтимної близькості».

Хоча незрозуміло, скільки користувачів GLP-1 відчувають зниження лібідо, повідомлялося про кілька поширених побічних ефектів, включаючи нудоту, блювоту, діарею, біль у шлунку та запор.

Деякі користувачі також повідомляють про менш поширені побічні ефекти, такі як зміни м’язової сили, проблеми з сідницями після прийому Оземпіку та «побічні ефекти в спальні».

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Раніше ми писали, чи дійсно «Оземпік», який викликає справжній фурор серед тих, хто роками бореться із зайвими кілограмами, допомагає схуднути без шкоди для здоров’я.