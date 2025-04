Секс закінчився операцією: у прямій кишці 72-річного чоловіка застряг гігантський овоч (фото)

Реклама

У Колумбії лікарі були шоковані незвичною знахідкою під час огляду 72-річного пацієнта. У животі чоловіка виявили велику маніоку — крохмалистий коренеплід, відомий також як юка, що походить з Південної Америки.

Про це повідомляє Need To Know.

Невідомий пацієнт звернувся по медичну допомогу зі скаргами на сильний біль у животі. Після рентгенівського обстеження стало зрозуміло, що в його прямій кишці застряг великий овоч. Як пояснив сам чоловік, інцидент стався під час інтимної близькості з партнеркою.

Реклама

Медики провели термінову операцію, щоб безпечно видалити маніоку. За словами лікарів, втручання минуло успішно, і наразі пацієнт одужує без ускладнень.

Один із хірургів розповів місцевим ЗМІ, що йому вже траплялися подібні випадки. У минулому він мав справу з такими сторонніми предметами, як пляшки, ліхтарики та банани.

Рентгенівський знімок 72-річного чоловіка / © Jam Press

Медик закликав не зволікати з візитом до лікарні у випадку подібних ситуацій, аби уникнути серйозних ускладнень. Він також застеріг від практик, що можуть завдати шкоди здоров’ю.

Інцидент спричинив активне обговорення у соціальних мережах, а лікарі ще раз наголошують: експерименти з побутовими предметами — це не лише небезпечно, а й може мати серйозні наслідки для життя.

Нагадаємо, фермер шість тижнів ходив із банкою з хімікатом у сідницях. Стало відомо, чим це закінчилося.