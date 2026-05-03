Сексологи попереджають про серйозну небезпеку популярної техніки мастурбації

Мастурбація в душі: що важливо знати для безпеки

Сексологи серйозно попереджає про небезпеку техніки мастурбації, до якої вдаються багато жінок.

Про це пишуть Metro і LADbible.

Згідно з сайтом сексуальної освіти OMGYES, 62% жінок повідомляють, що отримують сексуальне задоволення від струменів води на вульву. Цей акт мастурбації назвали «стрімінгом». Простіше кажучи, стрімінг — це мастурбація під час прийняття душу або ванни за допомогою тиску води на клітор.

За словами сексологів, багато жінок використовують душову лійку для мастурбації, це часто перший спосіб, яким вони намагаються задовольнити себе у своєму житті. Це тому, що ванна кімната набагато приватніша, ніж ваша спальня, коли ви все ще живете з батьками. Але це не означає, що лише молодші жінки розважаються таким чином.

Водночас, експерти виступили з попередженням, пояснивши, що важливо переконатися, що техніка використовується лише для зовнішньої стимуляції, а не навколо піхви.

«Це дійсно безпечно лише для зовнішньої стимуляції клітора, бо ви ж не хочете впорскувати воду у піхву, адже так ви знищуєте корисну вагінальну флору, і в результаті у вас виникне інфекція сечовивідних шляхів, дріжджова інфекція або бактеріальний вагіноз — а цього ви не хочете», — пояснили медики.

Тому експети радять не використовувати гарячу воду для вульви, бо це дуже чутлива тканина. Звичайна тепла вода якраз підійде для цього.

