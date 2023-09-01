Сексопатологиня похизувалася, що врятувала сотні шлюбів, переспавши з клієнтами (фото)

Викладачка інтимних стосунків Олівія Бентлі розповіла, що використовує низку унікальних методів, щоб допомогти парам пожвавити обстановку в спальні.

Про це пише nypost.com.

Серед нетрадиційних методів 46-річної жінки — емоційна підтримка, проведення одно-тригодинних занять, на яких вона дає зухвалі поради, а також секс із клієнтами для отримання практики.

Олівія стверджує, що завдяки своїй секстерапії врятувала сотні шлюбів, і додала, що "несправедливо" для жінок виходити заміж і не дбати про сексуальні потреби своїх чоловіків.

Олівія Бентлі / Фото: instagram.com/theoliviabentley

Бентлі, яка називає себе "ветеранкою" з 15-річним стажем, іноді надає послуги чоловікам і дружинам разом, але також приймає окремо чоловіків, деякі з яких отримали "перепустку до зали" від своєї дружини.

Крім того, в рамках пакету репетиторка також дає поради щодо фітнесу й харчування, допомагаючи людям домогтися кращого сексу у своєму житті, спонукаючи їх прийти у форму.

Одна з головних порад Олівії чоловікам із надмірною вагою — "присідайте", оскільки ожиріння може обмежити кровотік і призвести до еректильної дисфункції.

Олівія Бентлі / Фото: instagram.com/theoliviabentley

Її послуги також користуються популярністю: тепер вона приймає до 10 осіб на тиждень і заробляє від 500 000 доларів на рік.

Олівія з Бойсе, штат Айдахо, США сказала: "Я рятувала шлюби. Те, що я роблю, повністю змінює життя. Пари, які відвідують зі мною сеанси, найкрутіші у світі, тому що вони розуміють важливість сексуальності у своїх стосунках як частини підтримки здорового шлюбу. Є також пари, які дають чоловікові перепустку до зали — дружини, власне, працюють на аутсорсингу. Деякі жінки кажуть: "Я не завжди хочу брати участь у цьому, але я хочу знати, хто ти, я хочу схвалити тебе і дозволю йому прийти і побачити тебе".

Олівія Бентлі / Фото: instagram.com/theoliviabentley

Олівію просять продемонструвати сексуальні дії дружин на їхніх чоловіках, але їй подобається "фізично взаємодіяти з більшістю людей", яких вона бачить.

Вона вважає, що її кар'єра в секс-індустрії допомогла їй глибше зрозуміти спальні тих, хто перебуває у тривалих стосунках.

"Я знаю, що існує безліч безстатевих стосунків і багато нещасних чоловіків. Чоловіки приходять до мене й кажуть: "Я просто хочу почуватися живим і щасливим, тому що я не зовсім щасливий у своїх стосунках, і я щойно навчився обходитися. Це справді чудово, коли приходять пари, вони активно над цим працюють разом. Вона опікується його потребами, а це життєво важливо", — додала сексопатологиня.

Олівія Бентлі / Фото: instagram.com/theoliviabentley

За словами Олівії, для жінки — не варіант вийти заміж, а потім втратити цікавість до близькості, на що часто скаржаться її клієнти-чоловіки.

"Це несправедливо, але я бачу це постійно, — додала вона. — Є тонни цього, і тоді вони не дуже щасливі. Я не ганьблю їх, якщо вони підуть до постачальника послуг".

Олівія, яка раніше працювала на ранчо, не має формальної кваліфікації в галузі секс-терапії, але каже, що здобула свої знання зі ступеня магістра в галузі освіти та досвіду у секс-роботі.

Олівія Бентлі / Фото: instagram.com/theoliviabentley

"Люди зазвичай нервують, тому мені доводиться виконувати свою роботу, щоб вони почувалися максимально комфортно і полегшували їм це, я свого роду провідниця, — сказала вона. — Мені завжди хочеться, щоб жінка почувалася дуже впевнено й комфортно. Я завжди дуже ніжна фізично та емоційно щодо дружини. Якщо вона почувається дуже добре, отже, настрій покращений, і ми добре проводимо час, і чоловік дуже вдячний за цей досвід".

Нагадаємо, чоловік підсів на героїн у 19 років, але зміг одужати після 10-річної залежності. Він ошелешив трансформацією на фото до і після лікування.

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