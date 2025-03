Секстерапевтка похизувалася своїм робочим днем: "Дивлюся порно, купую іграшки для дорослих"

Секстерапевтка привідкрила завісу над тим, який може мати вигляд її досить нетрадиційний робочий день – з переглядом порнографії, купівлею іграшок для дорослих і навіть відвідуванням "брудних підземель".

Про це вона поділилася Need To Know.

Джорджина Васс потрапила на цю роботу після того, як працювала офіціанткою, а її колега розповів їй про світ БДСМ. Вони годинами говорили про його досвід і Джорджина зрозуміла, що не лише здатна допомогти йому силою слова, але й сама захопилася цією темою.

Після навчання, щоб закріпити професію, вона стала терапевткою стосунків і сексу, і відтоді працює секстерапевткою.

Хоча Джорджина любить свою неординарну професію, вона каже, що є й невеликі недоліки – зокрема, побачення, де чоловіки очікують, що вона буде особливо "гарною" в ліжку, та клієнти, які думають, що вона "бруднитиме руки" під час сеансів.

"Я не припиняю дивуватися кількості запитів, які я отримую, чи буде в терапії практичний або фізичний компонент – на що я відповідаю категоричним "ні", - розповіла американка, яка зараз живе в Брайтоні, Велика Британія. "А щодо побачень, я думаю, що існувало припущення, що я повинна бути "хорошою" у ліжку, тому були деякі реакції, пов'язані з почуттям невпевненості, а інші реакції були більше схожі на "виклик прийнято!".

Джорджина Васс / Фото: georginavass.com

Але, попри недоліки, Джорджина любить свою роботу і її непередбачуваність. Вона сказала: "Не буває типових днів. Я маю особисті та онлайн-сесії, а також витрачаю час на дослідження тем, з якими працюю. Я намагаюся бути в курсі сексуальних тем, тому відвідую секс-шопи, лекції, дивлюся порно, а нещодавно відвідала воркшоп у підземеллі".

Хоча багато хто не сприймає ідею відвідування магазинів для дорослих як частину свого робочого навантаження, Джорджина сприймає унікальні аспекти своєї ролі. Вона сказала: "Особливо для клієнтів, які живуть на місці, корисно знати, які товари доступні в магазинах. У минулому я рекомендувала клієнтам іграшки, і в залежності від труднощів, які вони переживають, використання іграшок може бути корисним. Порно – важка тема, і вона часто з'являється в моїй роботі, тому корисно дивитися і вивчати її, щоб мати певний контекст для того, про що можуть говорити клієнти. Мені цікаво, які відео мають найбільше переглядів, і я знаходжу цікавим, як це може відрізнятися в різних країнах. Я завжди цікавилася сексуальністю і стосунками, тому мені дуже пощастило, що я можу професійно поєднувати цю тематику з моїми терапевтичними навичками. Я думаю, що складність для мене в соціальному плані полягає в тому, щоб вимкнути мій терапевтичний "набір навичок"!".

Джорджина Васс / Фото: georginavass.com

Джорджина також нещодавно відвідала воркшоп у підземеллі про пегінг – коли жінка проникає в чоловіка за допомогою секс-іграшки. Вона сказала, що це було "дуже пізнавально" і тема, яка останнім часом все частіше з'являється у її клієнтів.

Під час сеансів Джорджина працює як з окремими людьми, так і з парами, а також дає "домашнє завдання", щоб попрацювати над тим, що обговорювалося під час сеансу. А коли мова заходить про більш специфічні фетиші, вона каже, що вони стають все більш нормальними в її роботі.

"Із часом, працюючи з клієнтом, теми, які спочатку здавалися мені незвичними, починають набувати набагато більшого сенсу. Насправді найдивовижніші випадки трапляються в соціальному середовищі, де люди, які знають, чим я займаюся, намагаються використати мене як сповідальню", - додала терапевтка.

Нагадаємо, чи є нормою сексуальні фантазії та чому не всі їх мають. Сексуальні фантазії – природна частина людської психіки, яка може проявлятися у вигляді уявних образів, думок або відчуттів, які викликають еротичне збудження.

Читайте також: