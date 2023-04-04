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Селфі за мить до смерті: поліція розслідує загадкову смерть вагітної туристки

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Селфі за мить до смерті: поліція розслідує загадкову смерть вагітної туристки

Фото: mirror.co.uk

Поліція підозрює, що жінку міг вбити її чоловік.

У Великій Британії під час екскурсії загадково загинула вагітна жінка: перед смертю вона встигла зробити останнє селфі зі своїм чоловіком. 

Про це пише mirror.co.uk

А тому 29-річного Кашифа Анвара звинувачують у вбивстві 31-річної Фавзії Джавед, яке сталось у вересні 2021 року. Він нібито зіштовхнув її з Артурового сидіння в парку Голіруд у Шотландії. Як наслідок - жінка та її ще ненароджена дитина померли. 

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Прокуратура підозрює, що вагітну жінку під час екскурсії в Единбурзі міг вбити її чоловік, зіштовхнувши потерпілу з висоти та видавши усе за нещасний випадок. 

Анвар ж заперечує свою причетність до вбивства та те, що напередодні трагедії він посварився з дружиною у готелі. 

Поліція та рятувальники, які були на місці трагедії, стверджують, що чоловік дуже спокійно відреагував на смерть дружини, що є нетиповим у таких випадках. Наразі судовий процес ще триває. 

Нагадаємо, дівчина не підозрювала про вагітність, поки не вийшов "камінь".

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Дата публікації
Перегляди
1176
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