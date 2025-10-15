Селяни розікрали з поля 150 тонн картоплі: як відповів власник

150 тонн картоплі зникли з поля у Польщі, а люди повертають "гріхи" мішками. / © unsplash.com

У Польщі 150 тонн картоплі, які лежала просто неба, зникли з поля поблизу фабрики. Місцеві жителі порозбирали її собі додому, а власник тепер чухає потилицю.

Деталі курйозної історії розповідає польське видання Fakt.

Власник запевняє, що нікому не казав, що картоплю можна брати просто так, і не вивішував таблички «Будь ласка, заберіть». Товар просто лежав просто неба.

Шість вантажівок картоплі розвантажили на тимчасове зберігання на полі. Це стандартна процедура: завод закритий у вихідні, і на місці залишається лише один працівник, який контролює технологічні процеси. Проте ніхто з компанії не втрутився, щоб перевірити, що відбувається на подвір’ї за кілька сотень метрів від заводу.

Більшість мешканців села Домбровиця Підкарпатського воєводства були переконані, що картопля, що лежала на полі, нікому не належить. Що хтось просто її покинув, можливо, навіть навмисно залишив «для людей». Її вивозили всім селом — хтось тачками чи візочками, а хтось — тракторами і машинами.

Коли власник приїхав на поле, то вжахнувся. Замість великої купи картоплі на полі було пусто.

Порожнє поле, колії та кілька гнилих картоплин / © Fakt.pl

Власник зчинив ґвалт, і перші мешканці почали зв’язуватися з ни: з вибаченнями та мішками, повними «каяття».

«Була навіть одна жінка, яка принесла чотири кілограми. Вона пояснила, що просто хотіла спробувати, щоб побачити, чи смачна ця картопля. Але вона також вибачилася за те, що зайшла на поле без дозволу та забрала це», — каже співласник заводу Пйотр Гріта.

За його словами, поки що повернули лише символічну частину товару, близько кількох тонн. Загалом відкликалося 30 людей. «Зрозуміло, що їхню совість зачепили, але не всіх», — додає він.

Він стверджує, що місцеві жителі повідомили про трьох осіб, які нібито разом забрали до 100 тонн картоплі за допомогою тракторів та причепів. «Але всі знають, хто вони були; це громада, де люди знають одне одного», — каже власник.