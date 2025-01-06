Село тероризують покупці та водії фургонів, які шукають супермаркет, що існує лише на Google Maps

Село Сіффілліог, Велика Британія, було "захоплене" покупцями, які шукали супермаркет Aldi, якого насправді не існує. Його додали на Google Maps жартівники.

Про це пише Oddity Central.

У результаті, мешканці села стали свідками потоку розгублених покупців, які шукали "фантомний супермаркет Aldi", що існує лише у вигляді позначки на карті. Вважається, що ця позначка була додана місцевим Інтернет-тролем, і поки що вона привела тисячі людей до трав'янистого поля за десятки кілометрів від найближчої каси. Після того, як молоковоз застряг на вузькій сільській дорозі, намагаючись доставити свій вантаж до примарного Aldi, місцеві жителі розповіли, що до них приїжджали фургони, які намагалися доставити продукти і хліб до супермаркету, а також розгублені покупці, яких вели туди їхні смартфони.

"До нас приходили люди, які стукали в двері і запитували, де розташований Aldi, фургони з продуктами, які намагалися знайти вантажний док, і навіть хлопець із піддоном хліба, який думав, що його найняли для заповнення полиць!" - розповіла одна місцева жителька.

"Тепер у нас нескінченний потік одноденних туристів і відпочивальників, які приїжджають і мають розгублений вигляд", - сказав журналістам місцевий фермер, додавши, що хаос досяг нових висот минулого тижня, коли велика молочна цистерна застрягла на вузькій сільській вуличці, намагаючись знайти примарний супермаркет.

Мешканці села тривалий час намагалися домогтися видалення цього місця з карти, але диво сталося лише після того, як до справи підключилася сама компанія Aldi. Після того, як новина про молочну цистерну, що застрягла в Сіффіліозі, стала вірусною, представник Aldi підтвердив, що компанія не планує відкривати магазин у селі, і що вона працюватиме з Google над тим, щоб видалити позначку з карт.

Нагадаємо, орендодавець зняв у помешканні двері та вікна посеред зими заради помсти. Жінка, яка орендує житло з донькою, забарикадувала їх картоном.

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