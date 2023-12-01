Сем Белламі: історія найбагатшого пірата у світі, який правив океанами лише два роки

Його кар'єра тривала від 1715 по 1717 рік.

Під час золотого століття піратства, що відбувалося приблизно між 1650-ми і 1730-ми роками, була одна людина, яка дійсно виділялася серед легендарної групи і за короткий час стала найприбутковішим піратом за всю історію.

Про це пише Книга рекордів Гіннеса.

Пізніше відомий як "Чорний Сем" і "Чорний Белламі", капітан Семюел Белламі та його команда заслужили вічну славу завдяки своїм діянням, взявши у володіння 53 корабля та керуючи океанами протягом двох років.

Чорний Сем народився в Девоні, Англія, 1689 року. Підлітком він став моряком, вирушив до Кейп-Коду, штат Массачусетс, у пошуках удачі і зайнявся піратством, коли йому було близько 20 років.

Його кар'єра пірата тривала лише два роки, від 1715 по 1717 рік, але пірат та його команда за час свого існування встановили декілька рекордів.

Белламі спочатку долучився до команди капітана Бенджаміна Горніголда і декілька років плавав з ним на борту "Маріанни". Заступником Горніголда був ще один легендарний діяч піратства Едвард "Чорна Борода" Тіч.

Ставши одним із лейтенантів Горніголда, Белламі не погодився з рішенням капітана не атакувати кораблі під британським прапором.

Белламі, якому допоміг його друг і інтендант Полсгрейв Вільямс, взяв під свій контроль "Маріанну" після того, як Горніголд та Чорна Борода були відсторонені від командування під час заколоту.

Помітною фігурою, що плавала під прапорами Белламі, був молодий Джон Кінг (який помер 26 квітня 1717 року у віці від восьми до 11 років), наймолодший пірат в історії.

Згідно із записами, Чорний Белламі захопив пасажирський корабель "Бонетта" 9 листопада 1716 року. Хлопчик на ім'я Джон Кінг та його матір перебували на борту корабля і були взяті у заручники.

Як повідомляється в заяві під присягою від 30 листопада 1716 року, підписаною капітаном "Бонетти" Абією Севіджем, Джону Кінгу врешті-решт дозволили приєднатися до команди Чорного Сема, і він зайнявся піратством.

Белламі був відомий серед своїх товаришів-піратів своєю любов'ю до дорогого одягу, особливо чорних пальто, і тим, що ніколи не носив напудрені перуки,які використовувалися на той час.

Вважався демократичним і вихованим персонажем, він був відомий своєю незвичайною добротою до команди та заручників: відомий також під прізвисько "Принц піратів", Белламі вважав себе фігурою, що нагадує Робін Гуда.

Щоразу, коли йому доводилося битися, Белламі використовував чотири дуельні пістолети. Він також тримав при собі меч.

За час, проведений як капітан, він командував більш ніж 50 кораблями, зокрема "Маріанною" Горніголда.

За даними Forbes, пірат накопичив статки, які в сьогоднішніх грошах оцінюються приблизно в 140 мільйонів доларів. Його останнім і найприбутковішим захопленням стало захоплення "Вайди Галлі", трищоглового невільничого корабля, який, ймовірно, перевозив на борту понад 20 000 фунтів стерлінгів (зараз 4,1 мільйона фунтів стерлінгів); золото та срібло. Після триденної гонитви на двох своїх кораблях, "Маріанна" і "Султана", пірат завоював повністю оснащений "Вайд" і обрав його своїм новим флагманом. Проте Белламі також залишив свій інший корабель (26-гарматний галеон "Султана") та щедру кількість золота переможеному капітану Лоуренсу Прінсу, попередньому командиру "Вайди".

Однак у Белламі не було надто багато часу, щоби святкувати. Усього через два місяці після придбання "Вайди" корабель потрапив у шторм і затонув біля берегів Массачусетса, США, 26 квітня 1717 року.

Чорний Сем, якому тоді було лише 28 років, і всі члени його команди, крім двох, загинули разом із кораблем та гігантськими скарбами.

1984 року американський археолог-дослідник Баррі Кліффорд вперше виявив останки "Вайди Галлі" після 260 років, витрачених на пошуки втраченого скарбу Белламі. Серед останків, разом із корабельним дзвоном, невелика кістка ноги підтвердила присутність на борту дитини віком від восьми до 11 років – ймовірно, молодого члена екіпажу Джона Кінга.

2018 та 2021 роках археологи та вчені думали, що знайшли останки самого Чорного Белламі, але нічого не підтвердилося.

Нагадаємо, найстаріша наземна тварина у світі відсвяткувала 191-й день народження. Джонатан – також найстаріша черепаха в історії.

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