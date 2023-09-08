Семирічна дівчинка у свій день народження знайшла діамант вагою 2,95 карата – фото

Це другий за величиною алмаз, знайдений відвідувачем парку.
Семирічна дівчинка у свій день народження знайшла коштовний подарунок – діамант вагою 2,95 карата.
Про це пише upi.com.
Разом із сім'єю іменинниця Аспен Браун вирушила до державного парку Crater of Diamonds, що в Арканзасі, США.
Під час прогулянки вона помітила дорогоцінний камінчик.
Офіційні особи заявили, що діамант золотисто-коричневого кольору та має розмір зеленої горошини.
За їхніми словами, цей камінь є другим за величиною, знайденим відвідувачем парку цього року. Найбільшим із них був коричневий алмаз вагою 3,29 карата, знайдений у березні.
Нагадаємо, жінка влаштувалася на 16 посад і за три роки заробила майже $7 млн, не працюючи. Вона була учасницею масштабної шахрайської схеми.
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