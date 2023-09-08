Семирічна дівчинка у свій день народження знайшла діамант вагою 2,95 карата – фото

Це другий за величиною алмаз, знайдений відвідувачем парку.

Семирічна дівчинка у свій день народження знайшла коштовний подарунок – діамант вагою 2,95 карата.

Про це пише upi.com.

Разом із сім'єю іменинниця Аспен Браун вирушила до державного парку Crater of Diamonds, що в Арканзасі, США.

Під час прогулянки вона помітила дорогоцінний камінчик.

Діамант / Фото: instagram.com/arkansasstateparks

Офіційні особи заявили, що діамант золотисто-коричневого кольору та має розмір зеленої горошини.

Діамант / Фото: instagram.com/arkansasstateparks

За їхніми словами, цей камінь є другим за величиною, знайденим відвідувачем парку цього року. Найбільшим із них був коричневий алмаз вагою 3,29 карата, знайдений у березні.

Нагадаємо, жінка влаштувалася на 16 посад і за три роки заробила майже $7 млн, не працюючи. Вона була учасницею масштабної шахрайської схеми.

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