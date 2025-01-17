Семирічна дівчинка увійшла до історії як наймолодша інструкторка: чого вона навчає (фото)

Семирічна дівчинка з Індії стала наймолодшою інструкторкою з тхеквондо.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Самюкта Нараянан йде стопами своїх батьків, Шруті та Нараянана, які керують Академією тхеквондо "Мадурай". Вона перейняла не лише пристрасть батьків до викладання, а й їхню любов до встановлення рекордів.

Шруті була першою жінкою, яка встановила рекорд за кількістю ударів ліктем у повний контакт за одну хвилину, використовуючи почергові лікті (211; зараз побитий), а поточна колекція рекордів Нараянана містить найбільшу кількість бетонних блоків, що палають, розбитих за 30 секунд (29), і найбільшу кількість мармурових плит, розбитих одним ударом ногою (7). 2020 року пара також встановила спільний рекорд за найбільшу кількість ударів ногою з бойових мистецтв за одну хвилину (змішаний): 154 (зараз побитий).

Скільки себе пам'ятає Самюкта, вона мріяла потрапити до Книги рекордів Гіннеса. Вона розповіла: "Мої батько і мама – мої найбільші натхненники. Я завжди милувалася їхніми сертифікатами Книги рекордів Гіннеса, що висіли на стінах у нашому домі. Моєю метою було досягти титулу GWR і повісити свій сертифікат на тій самій стіні".

Самюкта Нараянан із батьками / Фото: Guinness World Records

Самюкта з татом / Фото: Guinness World Records

Самюкта почала займатися тхеквондо, коли їй було лише три роки, і відтоді Нараянан є її тренером. Вона пам'ятає, як ходила з батьком до додзьо і з захопленням спостерігала, як старші учні відпрацьовували удари ногами.

Одного разу, прагнучи спробувати і собі, Самюкта попросила тата потримати для неї мішень, а решта – історія. Протягом п'яти років юна зірка просувалася вгору від білого поясу до чорного.

Самюкта Нараянан / Фото: Guinness World Records

Щоб отримати чорний пояс, Самюкті довелося пробігти 5 км, послідовно дотримуватися плану тренувань і вивчити всю програму з тхеквондо. Попри те, що вона була наймолодшою ученицею в групі, Самюкта впевнено довела, що вона здатна.

Самюкта Нараянан / Фото: Guinness World Records

Пояс Самюкті був виданий штаб-квартирою Всесвітньої федерації тхеквондо в Кореї, куди вона приїде пізніше цього року, щоб показати гросмейстерам свій офіційний сертифікат GWR.

Тепер, отримавши чорний пояс, Самюкта тренується по дві години на день і додала до свого напруженого графіку ще й викладання.

Вона пояснила: "Я прокидаюся рано і починаю тренування з іншими студентами. Я роблю домашнє завдання, щойно приходжу додому зі школи. Потім трохи відпочиваю, а ввечері йду до додзьо на тренування разом із татом. Я пишаюся тим, що стою в ролі інструкторки перед дітьми мого віку. Іноді я навіть вчуся у них. Після того, як я отримала звання GWR, я отримала подяки від моїх друзів, сім'ї та вчителів. Мої фотографії та відео були опубліковані в газеті та показані по телебаченню. Я почуваюся зіркою у своєму місті".

Самюкта Нараянан / Фото: Guinness World Records

Дивлячись у майбутнє, Самюкта хоче завоювати ще більше титулів GWR і поповнити свою колекцію медалей Національного чемпіонату з тхеквондо. Вона також сподівається представляти Індію на Олімпійських іграх і стати офіцеркою поліції.

Нагадаємо, минулого року п'ятирічний хлопчик з Індії став наймолодшим викладачем йоги. Відмова від смартфонів та нездорової їжі допомогла йому побити рекорд.

Читайте також: