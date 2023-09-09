Семирічна дівчинка знайшла діамант, вагою майже 3 карати: як їй це вдалось (фото)

Семирічна дівчинка у парку для пошуку дорогоцінних каменів знайшла один з найбільших діамантів, який вдавалось знаходити відвідувачам парку.

У Арканзасі, США, дівчинка знайшла золотисто-коричневий діамант вагою 2,95 карата у власний день народження, прогулюючись в парку.

Про інцидент повідомляє CNN.

Семирічна Аспен Браун святкувала свій день народження 1 вересня. Вона разом з батьком та бабусею прийшла до парку "Кратер діамантів" в Мурфрісборо, штат Арканзас.

Прогулюючись стежкою дівчинка помітила блискучий камінь, розміром з горошину. Він виявився діамантом вагою 2,95 карата — другим за величиною діамантом, зареєстрованим гостем парку цього року. Його перевершив лише коричневий діамант вагою 3,29 карата, який знайшли в березні.

Діамант, який знайшла дівчинка / Фото: Arkansas State Parks

"Алмаз Аспен має золотисто-коричневий колір і сяючий блиск. Це цілісний кристал, без зламаних граней і з невеликою щілиною з одного боку, що утворилася при формуванні алмазу. Це, безумовно, один з найкрасивіших діамантів, які я бачив за останні роки", - сказав помічник директора парку Веймон Кокс.

Слід зазначити, що парк "Кратер діамантів" — одне з небагатьох місць у світі, де люди можуть шукати справжні діаманти в їхньому первісному вулканічному джерелі. Відвідувачі парку можуть досліджувати різноманітні камені, мінерали та коштовне каміння - і будь-який з них можна залишити собі.

Тож маленька Аспен не перша зробила таке відкриття. Щонайменше один-два відвідувачів знаходять діаманти в парку щодня. Відтоді, як фермер вперше виявив алмази на цій території, було знайдено понад 75 000 алмазів. Траплялися й інші камені, зокрема аметисти та гранати.

Нагадаємо, у світі з'явився найдорожчий чайник. Його створив італійський ювелір. Він коштує колосальні 3 млн доларів і містить золото та діаманти.

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