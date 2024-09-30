Семирічний хлопчик заявив, що повернувся в образі свого дядька і розповів, хто його вбив (фото)

Семирічний хлопчик шокував батьків заявою, що повернувся в образі свого вбитого дядька.

Про це пише Daily Star.

Коли Брейден побіг просто до могили свого двоюрідного дядька і розплакався, його сім'я була приголомшена. Хлопчик ніколи раніше не відвідував кладовище і не знав, де похований Джон Баркер. Він навіть ніколи не зустрічався з людиною, яку вбили ще до його народження. Проте Брейден розповідав дивні речі про смерть 32-річного чоловіка, наполягаючи на тому, що він був там тієї фатальної ночі 2000 року. Він навіть знайшов деякі прогалини у справі, що змусило родину вимагати відновлення розслідування вбивства.

У розмові з LMN для програми The Ghost Inside My Child мама Брейдена, Морган, розповіла про одкровення свого сина, які почалися, коли вони взяли його відвідати могилу Джона.

"Він просто підбіг до могили дядька Джона, впав на коліна і почав плакати", - пригадала вона. "Брейден ніколи не був на могилі свого дядька Джона, тож як він міг просто побігти просто до могили, коли там сотні інших людей? Він сказав мені: "Тут його тіло, але не душа, мамо. Він сниться мені щоночі. Я відчуваю, що я – це він у моїх снах". Я сказала: "Синку, ти ніколи не знав свого дядька Джона". Коли я йому це сказала, він просто збожеволів, накинувся на мене з істерикою: "Так, я знав, я був там тієї ночі, коли його вбили".

Могила Джона Баркера / Фото: LMN/YouTube

Морган додала: "Ніхто ніколи не говорив Брейдену жодного слова про дядька Джона, його смерть чи щось подібне. Брейдена не було в живих, коли вбили його дядька Джона. Ось чому було так дивно, коли Брейден почав говорити незвичні речі".

Джон із Арканзасу загинув внаслідок вогнепального поранення в груди в березні 2000 року у віці 32 років. Прабабуся Брейдена, Ненсі, мама Джона, розповіла програмі: "Одного разу ми з Брейденом сиділи на вулиці і розмовляли. Брейден сказав: "Мамо". Інші двоє моїх дітей називають мене мамою. Джон називав мене мамою. Брейден підняв свою маленьку ручку вгору, поклав її мені на щелепу і сказав: "Мамо, це я". Джон завжди клав свої руки мені на обличчя, завжди. Це був не голос Брейдена. Я зламалася".

Джон Баркер / Фото: LMN/YouTube

За словами Морган, через тиждень Брейден впав з ліжка. "Я сказала: "Упс, у тебе з'явилася болячка, синку?". А він відповів: "У дядька Джона болячка. Мамо, його вбили, застрелили в спину. Він навіть не знав, що це станеться". Я не могла в це повірити. Те, що він розповідав нам, і те, що написала поліція у своєму звіті – це абсолютно різні речі. Під час розслідування вони сказали, що дядька Джона застрелили в груди спереду. Але Брейден сказав, що хлопець підійшов до нього, встромив пістолет йому в спину і вистрілив. Як хтось міг це знати?".

Дядько Брейдена, брат Джона, Кері, зізнався, що "висміяв" би будь-які припущення про реінкарнацію, поки Брейден не згадав про час, коли вони разом ходили на риболовлю і тримали пуголовків у червоно-білій коробці-холодильнику. Він сказав: "Я вірю, що Джон повернувся як Брейден. Я знаю, що Брейден – мій брат, без тіні сумніву".

Брейден / Фото: LMN/YouTube

Це спонукало Кері переглянути одяг, в який Джон був одягнений в ніч своєї смерті, і саме тоді він помітив щось дивне в кульових отворах. Кері сказав: "Коли я подивився на сорочку, то помітив, що спереду вона вся розірвана, як від вибуху... просто пошматована. Я подумав, чому вона так пошматована, якщо його застрелили спереду? Тоді я перевернув сорочку. Я почав шукати дірку і знайшов її. Вона була завбільшки з мій мізинець і мала такий вигляд, ніби хтось намалював навколо неї ідеальну чорну мітку, ось наскільки близько до нього був приставлений пістолет. Брейден сказав, що Джона застрелили в спину. У мене немає жодних сумнівів, що Брейден знав, про що говорив. Він був там".

Кері згадав ще один випадок, коли Брейден відвідував ферму зі своєю тіткою і побачив чоловіка, який працював. Він покликав її і сказав: "Це людина, яка мене підстрелила".

Джон Баркер / Фото: LMN/YouTube

Але це був не той чоловік, якого затримала поліція. "Саме тоді ми переконалися, що історія, яку нам розповіла влада, не відповідає дійсності", - зізнається Кері.

Мама Брейдена розповіла програмі: "Вони заарештували не ту людину? Ми почали задаватися питанням, чи зможемо ми домогтися повторного відкриття справи, тому вирішили передати всю інформацію, яку надав нам Брейден, владі, але відповіді поки що не отримали. Ми всі хочемо справедливості для людини, яка живе в наших серцях. Навіть якщо ми не зможемо домогтися відновлення справи, я повинна знайти спосіб знайти спокій для мого сина... Я хочу, щоб Брейден зміг попрощатися і відпустити його".

Мама Брейдена / Фото: LMN/YouTube

У розмові з кінематографістами Брейден сказав: "Я ходжу уві сні, як Джон, я поводжуся погано, як Джон, і звідки я знаю, що це мої сни. Я не почуваюся ним, але коли він проходить крізь мене і залишається в мені, я почуваюся привидом".

Бабуся Брейдена, Ненсі, сказала: "Я відчуваю, що Джон повернувся в Брейдені, щоб розповісти мені історію про те, що сталося в ніч його вбивства. Брейден – це найпрекрасніший подарунок, який коли-небудь отримувала ця сім'я".

Програма закінчилася повідомленням про те, що Брейден все ще говорить про свого двоюрідного дядька Джона, але тепер він ділиться щасливішими спогадами. Сім'я ще не чула від поліції про відновлення розслідування вбивства.

Тим часом, після того, як ця історія була опублікована на YouTube, багато глядачів поквапилися висловити свою думку: "Я вірю Брейдену, і він точно знає, що сталося, тому що дядько Джон стоїть поруч з Брейденом і показує йому", "Я не думаю, що це реінкарнація, на мою думку, Брейден надзвичайно екстрасенс. Я щиро сподіваюся, що вони відновлять розслідування", "Який чудовий хлопчик з його даром і сім'єю, яка тримається разом. Сподіваюся, справа буде розкрита".

Нагадаємо, 5-річний хлопчик шокував, як в нього вселилась душа жінки, що загинула 1993 року. Його батьки ніколи не могли передбачити подробиць, які з'ясувалися.

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